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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سكان غزة يعيشون كابوسا.. أجواء حزينة بالأراضي المحتلة مع دخول رمضان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول أجواء شهر رمضان الكريم في الآراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك تحت عنوان «سكان غزة يعيشون كابوسا مخيفا.. أجواء حزينة بالأراضي المحتلة مع دخول رمضان».

أن تكون من سُكان غزة في زمن الحرب يعني أن تعيش كابوسا مخيفيا يطاردك كل يوم بل كل ساعة، كابوس لا تظهر به سوى كابو العدوان الغاشم الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني وما يقرب من 73 ألف مُصاب خلال نحو 6 أشهر.

وبينما يعاني سُكان القطاع من ويلات آلات الحرب الإسرائيلية التي لا تخلف سوى الموت والجوع والتهجير، تتجهز شعوب العالم الإسلامي باستقبال شهر رمضان المبارك.

تنعقد الآمال في إمكانية التوصل إلى هدنة تفضي إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، والسماح بتدفق مزيد من المساعدات على سكان القطاع.

آمال التوصل لهدنة في قطاع غزة تتنامى على الرغم من عدم ظهور أفق واضح يشير إلى إمكانية ذلك خاصة في ضوء التصريحات المتواترة من قادة إسرائيل حول عزمهم المضي قدما في العمليات العسكرية التي قد تمتد أيضا إلى رفح الفلسطينية جنوبي القطاع والتي تآوي أكثر من مليون نازح.

شهر رمضان الكريم شهر رمضان الأراضى الفلسطينية الحرب الإسرائيلية سكان غزة

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