أخبار تكنولوجيا|أسوس تعلن رسميا عن هاتفها الأسطوري Zenfone 11 Ultra.. واتساب يمنح مستخدمي أجهزة أندرويد ميزة جديدة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أعلنت شركة أسوس Asus، عن أحدث هواتفها الذكية ضمن عائلة Zenfone المميزة، وحصل الهاتف الجديد على مواصفات وتقنيات تجعله أفضل هواتف أندرويد أداء كمنافس لهواتف سامسونج الحديثة.

طرح تطبيق واتساب WhatsApp، مؤخرا ميزة الرسائل المثبتة للمحادثات، مما يسمح للمستخدمين بتثبيت رسالة واحدة في أعلى الدردشة أو المجموعة للوصول السريع أو تعيينها كـ ملاحظة، ولكن هذه الميزة تقتصر على رسالة واحدة فقط.

تأتي سلسلة سامسونج الجديدة Galaxy S24 مزودة بجميع المزايا التي يمكن أن تتوقعها في هاتف ذكي رائد في عام 2024، ولكن أبرز ما يميزها في الحقيقة هو دعم ميزات الذكاء الاصطناعي عبر مساعد Galaxy AI، وستتوفر هذه المزايا ضمن أحدث إصدارات واجهة المستخدم One UI 6.1 ،المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 14.

كشفت شركة ميزو Meizu، مؤخرا عن هاتف Meizu 21 Pro الرائد المزود بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3 في الصين، وعلى عكس الشائعات التي تقول أن هذا آخر هاتف ذكي من العلامة التجارية، كشف تسريب جديد عن علاقة التقنية الصينية تستعد لإطلاق هاتف قوي جديد.

في تحديث آخر يركز على الخصوصية، بدأ تطبيق واتساب WhatsApp، طرح ميزة أمان تمنع المستخدمين من التقاط لقطات شاشة لصور الملف الشخصي للمستخدمين الآخرين على تطبيق المراسلة الفورية.

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، المشهورة بصناعة الإصدارات الفاخرة لأجهزة آيفون وسامسونج، النقاب عن مجموعتها الجديدة من هواتف iPhone 15 Pro، بتصميم مستوحي من مفهوم نظارة آبل Vision Pro، في الجزء الخلفي مما يوفر مزيجا فريدا من التصميم المميز مع التكنولوجيا المتطورة.

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث هواتفها متوسطة الفئة تحت اسم Galaxy A55 وGalaxy A35، بعد إصدارهما في أوروبا يصل الهاتفين إلى السوق الهندية مع بعض المواصفات والميزات البارزة التي تتوفر عادةً في الهواتف الرائدة.