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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بإمكانات رائدة وسعر متوسط.. أحدث هواتف سامسونج Galaxy A

Galaxy A35
Galaxy A35

كشفت شركة سامسونج Samsung، عن أحدث هواتفها متوسطة الفئة تحت اسم Galaxy A55 وGalaxy A35، بعد إصدارهما في أوروبا يصل الهاتفين إلى السوق الهندية مع بعض المواصفات والميزات البارزة التي تتوفر عادةً في الهواتف الرائدة. 

على عكس إصدارتها متوسطة المدى السابقة، زودت سامسونج هاتف Galaxy A55 بإطار معدني، بينما يتميز هاتف Galaxy A35 بخلفية مصنوعة من الزجاج ، كما زودتهما الشركة بتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass Victus+، مما يعني أن هذه الأجهزة يمكنها أن تتحمل الغمر في متر واحد من المياه العذبة لمدة تصل إلى 30 دقيقة. 

 

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ويتميز كلا الهاتفين من سلسلة Galaxy A بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.6 بوصة، بدقة Full HD + ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، يساعد معدل التحديث التكيفي أيضا في زيادة كفاءة البطارية إلى الحد الأقصى، كما تساعد ميزة Vision Booster على تحسين الرؤية حتى تحت ضوء الشمس الساطع، كما يتيح Eye Comfort Shield حماية عين المستخدم.

Galaxy A35

ويتم تشغيل هاتف Galaxy A55، بواسطة معالج سامسونج Exynos 1490، والذي يقترن بما يصل إلى 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام و 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. 

ومن ناحية أخرى، تم تجهيز Galaxy A35 بمعالج سامسونج Exynos 1380، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام تصل إلى 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت. 

وتحتوي هذه الهواتف على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، توفر شحنا سلكيا سريعا بقدرة 25 وات، ويعمل هاتفي Galaxy A55 وGalaxy A35 بواجهة سامسونج One UI 6.1 المخصصة لنظام التشغيل Android 14.

وزودت سامسونج الجهازين بميزة الأمان الخاصة بها، وهي Samsung Knox Vault، وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها سلسلة Galaxy A على الحماية الإضافية، وهو نظام قائم على الأجهزة، وتتميز الهواتف بمكبرات صوت استريو مصممة بتقنية Dolby، ولتحسين تجربة التصوير الفوتوغرافي زودت سامسونج الهاتفين بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ويتميز Galaxy A55 بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل تدعم تثبيت الصورة البصري OIS، وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، فيما يتميز Galaxy A35 بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل مقترن بكاميرا ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل.

وفي المقدمة، يحتوي هاتف Galaxy A55 على كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل، بينما يحتوي هاتف Galaxy A35 على كاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل.

سعر سامسونج Galaxy A55

يبلغ حوالي 447 دولار (ما يقرب من 21.300 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.

سعر سامسونج Galaxy A35

يبلغ حوالي 338 دولار (ما يقرب من 16.150 جنيه مصري)، للإصدار بسعة 8 رام + 128 جيجابايت.

Galaxy A55 وGalaxy A35
سامسونج Samsung Galaxy A55 Galaxy A35 سعر Galaxy A35

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