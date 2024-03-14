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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بطارية عملاقة وأداء قوي.. موبايل جبار من Meizu يدعم الذكاء الاصطناعي

Meizu 21 Pro
Meizu 21 Pro

كشفت شركة ميزو Meizu، مؤخرا عن هاتف Meizu 21 Pro الرائد المزود بمعالج كوالكومSnapdragon 8 Gen 3 في الصين، وعلى عكس الشائعات التي تقول أن هذا آخر هاتف ذكي من العلامة التجارية، كشف تسريب جديد عن علاقة التقنية الصينية تستعد لإطلاق هاتف قوي جديد.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina" ، أوضحت لقطة شاشة أن هاتف Meizu القادم، سيحتوي على بطارية بقوة 5400 مللي أمبير في الساعة، مما يشير إلى أن قيمته النموذجية يمكن أن تكون 5500 مللي أمبير في الساعة.

 

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مواصفات هاتف Meizu القادم


كشفت التسريبات المنتشرة على مواقع التواصل الصينية، عن المواصفات الرئيسية للهاتف الذكي القادم دون تسميته بشكل صريح. 


وتشير المعلومات إلي أن شركة Meizu، تعمل على تطوير هاتف جديد مزود بمعالج Snapdragon AI متوسطة المدى القائم على تقنيات الذكاء الاصطناعي.


ووفقًا للمنشور على موقع Weibo الصيني، قال المسرب أن الجهاز المرتقب سيأتي مزودا بشاشة مسطحة ومدعوم بـبطارية بسعة 5400 مللي أمبير، ستكون مصحوبة بتقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات.


وفيما يتعلق بلقب الجهاز، يمكن أن يكون هاتف Meizu الغامض إضافة جديدة إلى سلسلة Meizu 21، يدعي المسرب التقني أن الجهاز سيُطلق عليه اسم Meizu 21x عندما يتم الكشف عنه في السوق الصينية.


سعر ومواصفات Meizu 21 Pro


وبالنسبة لهاتف ميزو الاخير الذي ينطلق تحت اسم Meizu 21 Pro، فهو يتميز بشاشة من نوع LTPO AMOLED، بقياس 6.79 بوصة، بدقة 2K، تبلغ 1368 × 3192 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز، وتقنية HDR10+ ومليار لون، وذروة سطوع تبلغ 1250 شمعة، محمية بزجاج Meizu Titan Glass 2.0.


ويتمتع هاتف Meizu 21 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تأتي بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا بيريسكوب بدقة 10 ميجابكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، كما يوجد مستشعر عمق ToF لتحسين التركيز التلقائي، ويحتوي الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.


ويحزم الهاتف بطارية كبيرة بقوة 5050 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 50 وات، فيما يعمل Meizu 21 Pro، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.


ويتوفر هاتف Meizu 21 Pro، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 700 دولار أمريكي (أي ما يعادل 33.460 جنيه مصري)، للإصدار الأساسي.

Meizu Meizu 21 Pro هواتف الذكاء الاصطناعي هاتف Meizu 21 Pro هواتف ميزو

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