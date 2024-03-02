هيحميك من ضربة الشمس .. هاتف مبتكر من هواوي بمزايا غير مسبوقة

طرحت شركة هواوي Huawei الصينية، هاتفها الذكي الجديد Huawei Pocket 2، للبيع بشكل رسمي في الأسواق، بعد أسبوع من الإعلان عنه لأول مرة.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف هواوي القابل للطي الجديد Pocket 2، بمفصلة أفقية مصنوعة من مواد "الفولاذ الصاروخي" من الدرجة الفضائية، ويوفر طبقة حماية قوية مصنوعة من زجاج Kulun من الجيل الثاني.

وزودت هواوي هاتف Pocket 2، الجديد بالجيل الثاني من الكاميرا فائقة الطيف Hyper Spectrum، والتي تدعم أول خوارزمية إدراك مدعومة بالذكاء الاصطناعي Hyper Spectrum AI.

ويمكن لهذه العدسة تقديم بعض المزايا الصحية الذكية، فعندما تلتقط كاميرا الطيف الفائق كمية صغيرة من انعكاس الأشعة فوق البنفسجية في منطقة ما أثناء التصوير باستخدام هواوي Huawei Pocket 2، يتم عرض المنطقة الموجودة في الصورة باللون الأسود، بالإضافة إلى إرسال المعلومات للمساعد الذكي Xiaoyi، الذي يقدم نصائح احترافية لمالك الجهاز حول الوقاية من أشعة الشمس، ويقترح عليه وضع واقي شمس على وجهه، إلى جانب تقديم بعض نصائح العناية العلمية والدقيقة بالبشرة التي يمكن للهاتف الخلوي التعامل معها.

Huawei Pocket 2

مواصفات هاتف هواوي Huawei Pocket 2

يحتوي هاتف هواوي Huawei Pocket 2، على شاشة كبيرة من نوع LPTO OLED، بقياس 6.94 بوصة، بدقة Full HD+، تبلغ 1136 × 2690 بكسل، وتتميز الشاشة بذروة سطوع تبلغ 2200 شمعة في المتر المربع ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

وتوفر شاشة الغطاء الخارجية، التي تتميز بتصميم دائري بقياس 1.15 بوصة، من نوع LTPO OLED، وبدقة 340 × 340 بكسل، صولا سريعا إلى الإشعارات والوقت دون الحاجة إلى فتح الهاتف.

Huawei Pocket 2

ويعمل هاتف هواوي Huawei Pocket 2، بواسطة معالج من نوع Kirin 9000S، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مع ثلاثة خيارات للتخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

ويحزم هاتف هواوي Huawei Pocket 2، بطارية قوية تبلغ سعتها 4520 مللي أمبير في الساعة، بالإضافة إلى الشحن السريع السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 40 وات، وإمكانات الشحن العكسي اللاسلكي بقدرة 7.5 وات.

Huawei Pocket 2

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف هواوي Huawei Pocket 2، بمجموعة كاميرات رباعية XMAGE، تتميز بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل مع تثبيت الصورة البصرية (OIS)، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 8 ميجابكسل مع OIS، وتقريب بصري 3x وكاميرا فائقة الطيف بدقة 2 ميجابكسل تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتحتوي الكاميرا الأمامية على مستشعر بدقة 10.7 ميجابكسل.

ويأتي الهاتف مزودا بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4، مع واجهة مستخدم تعمل على تسهيل تخصيص شاشة الغلاف، ويتميز بنظام تبريد Huawei VC، ومجموعة من مزايا الاتصال منها دعم الاتصال الأقمار الصناعية Beidou، وشبكة WiFi مزدوجة النطاق، وتقنية Bluetooth 5.2 والاتصال قريب المدي NFC، إلى جانب منفذ شحن USB Type C.

Huawei Pocket 2

سعر هواوي Huawei Pocket 2

يباع هاتف هواوي Huawei Pocket 2، في الأسواق الصينية، مقابل سعر يبدأ من 1042 دولار (أي ما يعادل 32 ألف جنيه مصري)، للطراز بسعة 12 + 256 جيجابايت، ويتوفر في 4 ألوان هي: الرمادي والأبيض والأرجواني والأسود.

وبالإضافة إلى ذلك، تقدم هواوي نسخة فنية مخصصة من جهاز Pocket 2، مقابل سعر 1528 دولار (أي ما يعادل 47 ألف جنيه مصري)، بسعة 16 + وسعة 1 تيرابايت.