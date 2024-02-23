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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية 6000 مللي أمبير.. هواوي تكشف عن أرخص هواتف Enjoy

هاتف هواوي (صورة
هاتف هواوي (صورة أرشيفية)

رفعت شركة هواوي Huawei، الستار عن هاتف ذكي جديد في سوقها المحلية في الصين، الذي زودته بتقنيات ممتازة وسعر منافس.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتميز هاتف هواوي Enjoy 70z، ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 22.5 وات.

 

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مواصفات هاتف هواوي Huawei Enjoy 70z

يأتي هاتف هواوي Enjoy 70z، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.75 بوصة، بدقة تبلغ 720 × 1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتز في الثانية.

يتم تشغيل هاتف Enjoy 70z، بواسطة مجموعة معالج هواوي من نوع Kirin 710A، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0.

Huawei Enjoy 70z

يحتوي هاتف هواوي Enjoy 70z، على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة يتكون من مستشعر أساسي بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل، في المقدمة، يوجد كاميرا إمامية بدقة 8 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويدعم الهاتف الذكي الذي يعمل بتقنية 4G فقط شبكة WiFi مزدوجة النطاق وتقنية Bluetooth 5.1 وGNSS، ويأتي الهاتف مزودا بمستشعر بصمة مثبت على الجانب للأمان البيومتري، ومنفذ شحن USB من النوع C.

ويتوفر هاتف هواوي Enjoy 70z، في ثلاث ألوان هي الأسود والأزرق والأبيض، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 152 دولار (أي ما يعادل 4.696 جنيها مصريا).

Huawei Enjoy 70z
هواوي Huawei Huawei Enjoy 70z هواوي Enjoy 70z Enjoy 70z

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