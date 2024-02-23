4 كاميرات ومزايا استثنائية.. موبايل جديد من هواوي قالب الدنيا

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، رسميا عن هاتفها الذكي القابل للطي الجديد Pocket 2، والذي يعد أول هاتف قابل للطي في العالم مزود بأربع كاميرات على غلافه.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت هواوي هاتفها الجديد Huawei Pocket 2، بمجموعة من التحسينات في جميع المجالات، من بينها مفصلة متطورة ذات تصميم جديد على شكل قطرة ماء، والتي تسمح بغلق الهاتف بشكل مسطح بدون فجوات.

مواصفات هواوي Pocket 2 الجديد

يتميز هاتف هواوي Pocket 2، بشاشة داخلية من نوع LPTO OLED، بقياس 6.94 بوصة، بدقة Full HD+، تبلغ 1136 × 2690 بكسل، تدعم مليار لون ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ويمتاز الغلاف الخارجي للجهاز، بتصميم ثنائي الدائرة على غرار إصدارات هواوي السابقة Pocket S و P50، تحتوي الحلقة الأولى على شاشة ثانوية بقياس 1.15 بوصة، من نوع LTPO OLED، وبدقة 340 × 340 بكسل.

Huawei Pocket 2

أما الحلقة الثانية تحتوي على 4 مستشعرات للكاميرا الخلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، ومصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر للأشعة فوق البنفسجية بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل.

ووفقا لـ هواوي، يمكن للكاميرا فائقة الطيف اكتشاف كثافة الأشعة فوق البنفسجية، مما يقترح علي مالك الهاتف وضع واقي شمس على وجهه، وحتى اكتشاف البقع الشمسية العميقة.

Huawei Pocket 2

ولم تكشف هواوي عن نوع المعالج الذي يعمل به هاتف Pocket 2، ولكن من المحتمل أنه سيعمل بواسطة معالج Kirin 9000S، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مع ثلاثة خيارات للتخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

كما يأتي طراز آخر يسمي Pocket 2 Art بمظهر أكثر جذابية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

Huawei Pocket 2

ويدعم Pocket 2، المراسلة عبر الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه من خلال نظام الملاحة الصيني للقمر الصناعي Beidou، ويحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4520 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 40 وات.

وزودت هواوي الهاتف بنظام تبريد Huawei VC، مع طبقات جرافيت متعددة لتحسين التوصيل الحراري وتقليل درجة حرارة الجهاز.

Huawei Pocket 2

ويأتي الهاتف مزودا بنظام التشغيل الصين HarmonyOS 4، مع واجهة مستخدم تعمل على تسهيل تخصيص شاشة الغلاف، حيث يمكن عرضها كـ ساعة، أو خلفية مزاجية، أو صورة GIF متحركة، أو حتى صورة رمزية، والتي يمكن استخدامها أيضا للوصول السريع إلى الإشعارات والأدوات أو كشاشة ثانية لالتقاط صور سيلفي بالكاميرا الرئيسي.

Huawei Pocket 2

ويتوفر هاتف هواوي Pocket 2، بـ 4 ألوان هي: الرمادي والأبيض والأرجواني والأسود، مقابل سعر حوالي 1500 دولار (أي ما يعادل 46.355 جنيها مصريا)، وذلك للطراز المميز Dream Blue.

بينما تبلغ تكلفة الإصدار الأساسي حوالي 1040 دولار (أي ما يعادل 32.140 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 256 جيجابايت.