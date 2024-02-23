عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

4 كاميرات ومزايا استثنائية.. موبايل جديد من هواوي قالب الدنيا

Huawei Pocket 2
Huawei Pocket 2

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، رسميا عن هاتفها الذكي القابل للطي الجديد Pocket 2، والذي يعد أول هاتف قابل للطي في العالم مزود بأربع كاميرات على غلافه.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت هواوي هاتفها الجديد Huawei Pocket 2، بمجموعة من التحسينات في جميع المجالات، من بينها مفصلة متطورة ذات تصميم جديد على شكل قطرة ماء، والتي تسمح بغلق الهاتف بشكل مسطح بدون فجوات.  

 

Mate X5.. موبايل جبار من هواوي يمكن طي شاشته دون أن تنكسر

يمكن توصيلها بجهازين.. هواوي تطلق إيربودز رخيصة ببطارية تدوم طويلا

 

مواصفات هواوي Pocket 2 الجديد

يتميز هاتف هواوي Pocket 2، بشاشة داخلية من نوع LPTO OLED، بقياس 6.94 بوصة، بدقة Full HD+، تبلغ 1136 × 2690 بكسل، تدعم مليار لون ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

ويمتاز الغلاف الخارجي للجهاز، بتصميم ثنائي الدائرة على غرار إصدارات هواوي السابقة Pocket S و P50، تحتوي الحلقة الأولى على شاشة ثانوية بقياس 1.15 بوصة، من نوع LTPO OLED، وبدقة 340 × 340 بكسل.

Huawei Pocket 2

أما الحلقة الثانية تحتوي على 4 مستشعرات للكاميرا الخلفية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل مزودة بتقنية OIS، ومصحوبة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميجابكسل، وعدسة مقربة بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر للأشعة فوق البنفسجية بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 10.7 ميجابكسل.

ووفقا لـ هواوي، يمكن للكاميرا فائقة الطيف اكتشاف كثافة الأشعة فوق البنفسجية، مما يقترح علي مالك الهاتف وضع واقي شمس على وجهه، وحتى اكتشاف البقع الشمسية العميقة.

Huawei Pocket 2

ولم تكشف هواوي عن نوع المعالج الذي يعمل به هاتف Pocket 2، ولكن من المحتمل أنه سيعمل بواسطة معالج Kirin 9000S، ويأتي الهاتف مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مع ثلاثة خيارات للتخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

كما يأتي طراز آخر يسمي Pocket 2 Art بمظهر أكثر جذابية، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

Huawei Pocket 2

ويدعم Pocket 2، المراسلة عبر الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه من خلال نظام الملاحة الصيني للقمر الصناعي Beidou، ويحزم الهاتف بطارية تبلغ سعتها 4520 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 40 وات.

وزودت هواوي الهاتف بنظام تبريد Huawei VC، مع طبقات جرافيت متعددة لتحسين التوصيل الحراري وتقليل درجة حرارة الجهاز.

Huawei Pocket 2

ويأتي الهاتف مزودا بنظام التشغيل الصين HarmonyOS 4، مع واجهة مستخدم تعمل على تسهيل تخصيص شاشة الغلاف، حيث يمكن عرضها كـ ساعة، أو خلفية مزاجية، أو صورة GIF متحركة، أو حتى صورة رمزية، والتي يمكن استخدامها أيضا للوصول السريع إلى الإشعارات والأدوات أو كشاشة ثانية لالتقاط صور سيلفي بالكاميرا الرئيسي.

Huawei Pocket 2

ويتوفر هاتف هواوي Pocket 2، بـ 4 ألوان هي: الرمادي والأبيض والأرجواني والأسود، مقابل سعر حوالي 1500 دولار (أي ما يعادل 46.355 جنيها مصريا)، وذلك للطراز المميز Dream Blue.

بينما تبلغ تكلفة الإصدار الأساسي حوالي 1040 دولار (أي ما يعادل 32.140 جنيها مصريا)، للطراز بسعة 256 جيجابايت.

Huawei Pocket 2
هواوي Huawei Huawei Pocket 2 Pocket 2 هواوي Pocket 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة 23-2-2024

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

موضوعات متعلقة

يقهر سامسونج وأبل.. هواوي تبتكر هاتفا مذهلا الأول من نوعه في تاريخها

بمواصفات فائقة.. هواوي تتحدى بموبايل جديد للشباب

بـ5 كاميرات.. أقوى وأحدث هاتف من هواوي يدعم شبكة 5G

ببطارية تصل لـ31 ساعة.. هواوي تطلق إيربودز بتصميم فريد وسعر منافس

ترشيحاتنا

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام ميدياما

أرخص نيسان صني أوتوماتيك في مصر.. عرض مش هيتكرر تاني

محكوم عليها بالفشل.. تفاصيل خطة نتنياهو لليوم التالي للحرب في غزة

مناورة مفضوحة.. الخارجية الفلسطينية ترفض بشدة "مبادئ نتنياهو لليوم التالي للحرب"

بث مباشر.. شعائر الجمعة الثانية من شعبان بالحرمين المكي والمدني الشريفين

دعاء ليلة النصف من شعبان.. مشروع ولا حرج فيه


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

طريقة عمل فطائر الجلاش بالطاسة| سهلة ولذيذة

جوميز يعاقب الكبار|9 وجوه جديدة في قائمة الزمالك لمباراة أبو سليم

فيديو

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ