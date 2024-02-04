يمكن توصيلها بجهازين.. هواوي تطلق إيربودز رخيصة ببطارية تدوم طويلا

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية، أحدث سماعات الأذن تحت اسم FreeBuds 4E 2024، كـ ترقية لإصدار 2022 التي تم إصدارها مسبقا بعنوان Free Buds، ويحتفظ الطراز الجديد بمعظم ميزات سابقه ولكنه يأتي مع عمر بطارية محسن.

مواصفات سماعة هواوي FreeBuds 4E 2024

يستمر الإصدار الجديد FreeBuds 4E 2024 باستخدام المحرك الديناميكي نفسه بقياس قدره 14.3 مليميتر، وتردد قدره 40 كيلوهرتز، وتصميم شبه مفتوح مثل سابقتها.

كما يحتفظ الإصدار الحالي من هواوي بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة 2.0 ، وزودت هواوي سماعاتها الجديدة بثلاثة ميكروفونات مع ميزة إلغاء الضوضاء البيئي ENC للحصول صوت واضح أثناء المكالمات الهاتفية.

Huawei FreeBuds 4E 2024

ويتعلق التحسن الملحوظ بالمقارنة مع إصدار عام 2022 بعمر البطارية، إذ يمكن لسماعات الأذن الآن مع علبة الشحن تقديم ما يصل إلى 26 ساعة من التشغيل مع إيقاف تشغيل ميزة تقليل الضوضاء، مقارنة بمقدار 22 ساعة في الإصدار السابق.

وحتى مع تشغيل ميزة تقليل الضوضاء توفر علبة الشحن 17 ساعة من الاستخدام، وهو ما يتجاوز المقدار البالغ 14 ساعة للإصدار السابق Free Buds.

ومع ذلك، تتمتع سماعات الأذن نفسها بعمر بطارية يصل إلى 4 ساعات مع إلغاء ميزة تقليل الضوضاء، في حين يصل عمر البطارية إلى 2.5 ساعة عند تشغيلها.

ولكن تظل أوقات الشحن، إذ يستغرق شحن سماعات الأذن نحو 40 دقيقة بالكامل، في حين يستغرق الأمر حوالي 60 دقيقة للعلبة الشحن وحدها.

وتتميز سماعة هواوي FreeBuds 4E 2024، بدعم تقنية Bluetooth 5.2 للاتصال، كما تمتاز بإمكانية إقرانها بجهازين في وقت واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر سماعات FreeBuds 4E 2024 بلونين فقط هما: الفضي والأبيض، مقارنة بثلاثة ألوان في سابقتها.

وبالنسبة للسعر، تتوفر سماعات الأذن الجديدة من هواوي Huawei FreeBuds 4E 2024، للبيع في الصين مقابل سعر 699 يوان صيني (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري).