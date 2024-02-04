عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

يمكن توصيلها بجهازين.. هواوي تطلق إيربودز رخيصة ببطارية تدوم طويلا

سماعة هواوي FreeBuds
سماعة هواوي FreeBuds 4E 2024

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية، أحدث سماعات الأذن تحت اسم FreeBuds 4E 2024، كـ ترقية لإصدار 2022 التي تم إصدارها مسبقا بعنوان Free Buds، ويحتفظ الطراز الجديد بمعظم ميزات سابقه ولكنه يأتي مع عمر بطارية محسن.

مواصفات سماعة هواوي FreeBuds 4E 2024

يستمر الإصدار الجديد FreeBuds 4E 2024 باستخدام المحرك الديناميكي نفسه بقياس قدره 14.3 مليميتر، وتردد قدره 40 كيلوهرتز، وتصميم شبه مفتوح مثل سابقتها.

 

ملوك الفئة الرائدة.. أوبو Find X7 Ultra يتحدي هواوي Mate 60 Pro

بـ5 كاميرات.. أقوى وأحدث هاتف من هواوي يدعم شبكة 5G

 

كما يحتفظ الإصدار الحالي من هواوي بتقنية إلغاء الضوضاء النشطة 2.0 ، وزودت هواوي سماعاتها الجديدة  بثلاثة ميكروفونات مع ميزة إلغاء الضوضاء البيئي ENC للحصول صوت واضح أثناء المكالمات الهاتفية.

Huawei FreeBuds 4E 2024

ويتعلق التحسن الملحوظ بالمقارنة مع إصدار عام 2022 بعمر البطارية، إذ يمكن لسماعات الأذن الآن مع علبة الشحن تقديم ما يصل إلى 26 ساعة من التشغيل مع إيقاف تشغيل ميزة تقليل الضوضاء، مقارنة بمقدار 22 ساعة في الإصدار السابق.

وحتى مع تشغيل ميزة تقليل الضوضاء توفر علبة الشحن 17 ساعة من الاستخدام، وهو ما يتجاوز المقدار البالغ 14 ساعة للإصدار السابق Free Buds.

ومع ذلك، تتمتع سماعات الأذن نفسها بعمر بطارية يصل إلى 4 ساعات مع إلغاء ميزة تقليل الضوضاء، في حين يصل عمر البطارية إلى 2.5 ساعة عند تشغيلها.

ولكن تظل أوقات الشحن، إذ يستغرق شحن سماعات الأذن نحو 40 دقيقة بالكامل، في حين يستغرق الأمر حوالي 60 دقيقة للعلبة الشحن وحدها.

وتتميز سماعة هواوي FreeBuds 4E 2024، بدعم تقنية Bluetooth 5.2 للاتصال، كما تمتاز بإمكانية إقرانها بجهازين في وقت واحد.

وبالإضافة إلى ذلك، تتوفر سماعات FreeBuds 4E 2024 بلونين فقط هما: الفضي والأبيض، مقارنة بثلاثة ألوان في سابقتها.

وبالنسبة للسعر، تتوفر سماعات الأذن الجديدة من هواوي Huawei FreeBuds 4E 2024، للبيع في الصين مقابل سعر 699 يوان صيني (أي ما يعادل 3000 جنيه مصري).

Huawei FreeBuds 4E 2024
هواوي Huawei FreeBuds 4E 2024 سماعات الأذن سماعة هواوي FreeBuds 4E 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

الأيام سوف تثبت.. تعليق عدلي القيعي على صفقة عبدالله السعيد في الزمالك

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

موضوعات متعلقة

على خطي سامسونج.. وان بلس تزود هذه الهواتف بمزايا الذكاء الاصطناعي

أحدث جوال من سامسونج.. سعر ومواصفات جالاكسي إس 24 في السعودية

بـ5500 جنيه..شاومي تفاجئ مستخدميها بإطلاق هاتف Poco مميز

5 علامات يجب الانتباه إليها تنذرك بـ انفجار الهواتف الذكية.. احذرها

عمالقة الفئة المتوسطة.. مقارنة بين ريلمي 12 برو وأوبو Reno 11 Pro

مش كل الناس تعرفها.. ميزة خطيرة في واتساب هتحافظ على باقة الإنترنت

أداء رائد بسعر معقول.. أفضل هاتف Poco من شاومي بمواصفات مميزة

أوبو تزود 3 هواتف جديدة بـ أندرويد 14

ترشيحاتنا

سـ.فاح جديد في الجيزة.. تركي أنهى حياة صديقيه وألقى جثتيهما بنيل أطفيح

ضبط قضايا بـ 16 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق تجار العملة

ضربات حاسمة للسوق السوداء.. الداخلية تضبط مخازن بداخلها 321 طن سكر وأرز وزيت

هبوط مفاجئ.. تراجع 500 جنيه خلال 24 ساعة| ماذا يحدث لأسعار الذهب؟

إعلام إسرائيلي: حماس تعلن موقفها بشأن صفقة الأسرى في هذا التوقيت

في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة.. الحكومة: معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصت شعرها وغيرت شكلها.. رضوى الشربيني بإطلالة جديدة تشعل السوشيال ميديا

حسن شحاتة يكشف عن رأيه في ضم عبدالله السعيد للزمالك.. ماذا قال؟

أول ظهور لـ منير مكرم بعد وفاة والده.. صور

نقابة الممثلين تكرم ياسين التهامي بعد إحيائه حفلا في حب رسول الله

فيديو

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ