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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بـ5 كاميرات.. أقوى وأحدث هاتف من هواوي يدعم شبكة 5G

Huawei Nova 12 Ultra
Huawei Nova 12 Ultra

أطلقت شركة هواوي Huawei الصينية، تشكيلة هواتف Nova 12 في الصين خلال الشهر الماضي، يعد هاتف Nova 12 Ultra، الطراز الرائد في السلسلة، هو يباع حاليا في السوق الصيني، لذلك سنوضح  مواصفات وسعر هاتف هواوي Huawei Nova 12 Ultra.

سعر هواوي نوفا 12 الترا

يتوفر هاتف هواوي Nova 12 Ultra، في 3 ألوان هي: الأسود والأزرق والرمادي، ويباع الإصدار الأساسي بسعة 12 + 512 جيجابايت، مقابل سعر حوالي 658 دولار (أي ما يعادل 20.300 جنيه مصري). 

 

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مواصفات هواوي نوفا 12 الترا

يتميز هاتف هواوي Nova 12 Ultra، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.76 بوصة، وبدقة Full HD+ ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تتميز الشاشة بفتحة عريضة للكاميرا الأمامية المزدوجة، والشاشة محمية بزجاج كونلون المقاوم للخدش.

Huawei Nova 12 Ultra

ويتم تشغيل هاتف Nova 12 Ultra، بواسطة معالج هواوي Kirin 9000SL، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 1 تيرابايت، يدعم الهاتف شبكة 5G كما يوفر ميزات الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ومن ناحية البرمجيات، فهو يأتي مزودا بنظام HarmonyOS 4.0 الصيني.

وفي الجزء الخلفي، يتميز الجهاز بإعداد كاميرا ثلاثية، تضم مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وهي مصحوبة بكاميرا فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، تتميز الكاميرا الرئيسية بفتحة متغيرة (f/1.4 إلى f/4.0) لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة، مع تقريب بصري 2x وإمكانات تقريب رقمي 5x.

وتحتوي الواجهة الأمامية من الهاتف على كاميرا سيلفي بزاوية عريضة للغاية بدقة 60 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بدقة 8 ميجابكسل، وكلاهما مزود بضبط تلقائي للصورة.

ويستمد الهاتف طاقته من بطارية بقوة 4600 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 100 وات، وتشتمل الميزات الأخرى بالهاتف، مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة، ودعم بطاقة SIM مزدوجة، والتنقل بالإيماءات، وفتح الوجه، وتقنية Bluetooth 5.2، وبرامج ترميز الصوت المتنوعة.

Huawei Nova 12 Ultra
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