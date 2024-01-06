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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميم شبابي أنيق ومواصفات أسطورية.. موبايل جديد من هواوي يقلب الأسواق

Huawei Nova 12 Pro
Huawei Nova 12 Pro

كشفت شركة هواوي الصينية، النقاب رسميا عن سلسلة هواتف "نوفا" الجديدة، تتميز تشكيلة الفئة المتوسطة Nova 12، بتصميم عام أجمل من سابقتها، بالإضافة إلى ألوان شبابية جذابة.

سعر ومواصفات هواوي Nova 12

يتمتع الإصدار الأساسي من سلسلة هواوي Nova 12، بشاشة مسطحة طويلة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD +، بدقة 2412 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

 

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يتميز هاتف هواوي Nova 12، بإعداد كاميرا ثلاثي مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومن ناحية أخرى، تتميز الواجهة الأمامية بكاميرا سيلفي بزاوية عريضة للغاية بدقة 60 ميجابكسل.

Nova 12

يتم تشغيل الهاتف الذكي الذي يعمل بشريحتي اتصال Nano، بواسطة معالج هواوي Kirin 830، المطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يعمل بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.

يعمل هاتف هواوي Nova 12، ببطارية بقوة 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات، والشحن العكسي بقدرة 5 وات، ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4 خارج الصندوق.

Nova 12

تشمل الميزات البارزة الأخرى، في هاتف هواوي Nova 12، على ماسح بصمات الأصابع موجود أسفل الشاشة، وتقنية الاتصال قريب المدي NFC، وبطاقتي SIM مزدوجة، وتقنية Bluetooth 5.2، والملاحة بالإيماءات.

يتوفر هاتف هواوي Nova 12، في 3 ألوان هي: الأزرق والرمادي والأسود، مقابل سعر يبدأ من 420 دولار (أي ما يعادل 12.942 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 8 + 256 جيجابايت.

Nova 12
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