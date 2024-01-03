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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ببطارية تصل لـ31 ساعة.. هواوي تطلق إيربودز بتصميم فريد وسعر منافس

Huawei FreeBuds Pro
Huawei FreeBuds Pro 3 Year of the Dragon Collector’s Edition

كشفتة شركة هواوي Huawei الصينية، عن إصدار تذكارى من السماعة اللاسلكية FreeBuds Pro 3، احتفالا بالعام الجديد 2024.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، تأتي سماعة هواوي الجديدة تحت اسم Huawei FreeBuds Pro 3 Year of the Dragon Collector، مع تصميم يحمل شعار التنانين، والتي تم طرهها للبيع بشكل رسمي اعتبار من 1 يناير الجاري.

 

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مواصفات سماعة هواوي FreeBuds Pro 3

وتتوفر علبة إصدار Collector's Edition من سماعة هواوي FreeBuds Pro 3، باللون الأحمر وتحمل تصميم على شكل تنين صيني تقليدي، وتماشيا مع العلامة التجارية لعام التنين، تم تخصيص الرسوم المتحركة المنبثقة لسماعات الأذن وتستخدم نمط التنين كخلفية، التنين ملفوف في اليد بتصميم مثير للإعجاب.

Huawei FreeBuds Pro 3 Year of the Dragon Collector’s Edition

وبصرف النظر عن التصميم الجديد، تظل المواصفات الرئيسية للإصدار الأساسي دون تغيير، حيث تعمل سماعة هواوي FreeBuds Pro 3، بمعالج الشركة Kirin A2 والذي يستخدم معيار Huawei L2HC 3.0 لتحسين جودة الصوت.

تأتي سماعات هواوي FreeBuds Pro 3، مع نظام تشغيل مزدوج، يعمل على توضيج جودة مسارات الأغاني وتشغيلها بدقة أعلى، زودت هواوي سماعتها الجديدة ببرنامج ترميز صوتي LDAC، مما يجعلها توفر صوتا واضحا وقويا.

هواوي FreeBuds Pro 3

وتتميز سماعة هواوي FreeBuds Pro 3، بدعم تقنية Dynamic ANC 3.0، المخصصة لتوفير ميزة إلغاء أفضل للضوضاء في البيئات الصعبة، كما توفر السماعات ميزة عزل الضوضاء الخارجية أثناء المكالمات بفضل نظام الميكروفون Pure Voice 2.0.

تم تجهيز سماعات الأذن أيضا بمستشعر موقف سداسي المحاور ويُقال إنها أول سماعة رأس TWS تستخدم تقنية Polar code لتحقيق معدل بت مرتفع واتصالات Bluetooth عالية الجودة، وهذا يحقق استعادة عالية لتفاصيل الصوت والتخلص من التأخر.

وتتمتع سماعة هواوي Huawei FreeBuds Pro 3، بعمر بطارية يصل إلى 33 ساعة، كما إنها حاصلة على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ، وتدعم الاتصال متعدد الأجهزة والبحث في وضع عدم الاتصال والبث الذكي.

ويتوفر إصدار هواوي الجديد Huawei FreeBuds Pro 3 Year of the Dragon Collector’s Edition، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 211 دولار (أي ما يعادل 6500 جنيه مصري).

إصدار هواوي الجديد
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