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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تدعم الاتصال بالأقمار الصناعية.. هواوي تغزو الأسواق بتشكيلة Nova 12

Huawei Nova 12 Ultra
Huawei Nova 12 Ultra

أعلنت شركة هواوي Huawei، عن أحدث هواتف سلسلة Nova الذكية في سوقها المحلي الصين، تتكون التشكيلة من أربعة طرازات هي Nova 12 و Nova 12 Lite و Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra.

مواصفات هواوي Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، يتميز هاتف هواوي Nova 12 Ultra وNova 12 Pro بشاشة منحنية كبيرة، بينما يتميز الجزء الخلفي بجزيرة كاميرا بيضاوية الشكل، يحتوي الجزء الأمامي والخلفي على زوايا مستديرة وحواف منحنية، ويزن هاتف Nova 12 Ultra حوالي 198 جراما، بينما يزن طراز Nova 12 Pro حوالي 201 جراما، وسمك 7.68 ملميتر.

 

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وفي المقدمة، تزود هواوي هاتفي Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra، بشاشة طويلة من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.76 بوصة، بجودة عرض Full HD+، وبدقة 2776 × 1224 بكسل، توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، يتميز طراز Ultra بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Kunlus تدعي الشركة أنه “غير قابل للكسر”.

ويتشابه هاتفا Nova 12 Ultra و12 Pro في بعض المواصفات، ولكن بعض الاختلافات الطفيفة تشمل الشرائح، حيث زودت هواوي هاتف نوفا 12 ألترا، بمعالج Kirin 9000SL، بينما يحتوي طراز نوفا 12 برو على معالج Kirin 8000، تدعم هذه الشرائح شبكات الجيل الخامس 5G، وهي مقترنة بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت. 

Nova 12 Pro

ويقترن طراز Pro بما يصل إلى 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلي، ويتفوق إصدار Ultra عليه، فهو يتميز بسعة تخزين كبيرة تبلغ 1 تيرابايت، يعمل كلا الهاتفين بنظام تشغيل هواوي HarmonyOS 4.0 خارج الصندوق.

ويتم تشغيل الهاتفين بواسطة بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات، الميزة البارزة التي تصل إلى Nova 12 Pro وNova 12 Ultra هي دعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وهي ميزة شائعة للأجهزة المتطورة الأحدث. 

Nova 12 Ultra 

وتشمل الميزات البارزة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع في الشاشة، ودعم بطاقة SIM المزدوجة، والتنقل بالإيماءات، وفتح قفل الهاتف بمعرف الوجه، وتقنية Bluetooth 5.2، وبرنامج ترميز الصوت LDAC.

ويأتي كلا الهاتفين بنظام كاميرا متطابق عمليا، يحتوي هاتف Nova 12 Pro و Nova 12 Ultra على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، تحتوي الكاميرا الأساسية على فتحة متغيرة يمكن أن تتغير من f/1.4 إلى f/4.0. يتيح ذلك تقريب بصري 2x وتقريب رقمي 5x. 

Nova 12 Ultra

وفي الوقت نفسه، تحتوي الواجهة الأمامية على كاميرا سيلفي رئيسية بزاوية عريضة للغاية بدقة 60 ميجابكسل وكاميرا بورتريه بدقة 8 ميجابكسل ويحتوي المستشعر ذو الزاوية العريضة على فتحة f/2.4 ويدعم التركيز التلقائي، ويحتوي مستشعر البورتريه على فتحة f/2.2 ويدعم التركيز التلقائي أيضًا.

ويتوفر هاتفي Huawei Nova 12 Ultra وNova 12 Pro بخيارات ألوان متعددة، هي: الأبيض والأسود والوردي والأزرق لجهاز Pro، والأسود والأزرق والرمادي لجهاز Ultra، وتم الإعلان عنها أيضا في تكوينين للتخزين لكل منهما.

Nova 12 Pro

ويبدأ سعر هاتف Nova 12 Ultra من 658 دولار (أي ما يعادل 20.331 جنيها مصريا)، لطراز 512 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة المتغير بسعة 1 تيرابايت حوالي 769 دولار (أي ما يعادل 23.760 جنيها مصريا).

ويبلغ سعر هاتف هواوي Nova 12 Pro، حوالي 560 دولار (أي ما يعادل 17.303 جنيها مصريا)، لطراز بسعة 256 جيجابايت، بينما يكلف خيار 512 جيجابايت حوالي 615 دولار (أي ما يعادل 19 ألف جنيه مصري)، كلا الهاتفين متاحان للحجز المسبق، ومن المقرر أن تبدأ المبيعات الرسمية لكلا الجهازين يوم 12 يناير 2024.

Huawei Nova 12 Ultra
هواوي Huawei Nova 12 نوفا 12 هواوي Nova 12 Pro nova 12 Ultra

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