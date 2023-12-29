حصاد 2023.. أبرز المنتجات التي كشفت عنها هواوي Huawei خلال العام

كشفت شركة هواوي Huawei، عملاق التكنولوجيا الصيني، على مدار عام 2023، عن بعض منتجاتها الأكثر ابتكارا وإثارة، والتي تُظهر بشكل عام التزام هواوي بالابتكار والتميز في صناعة التكنولوجيا وقدرتها على إحداث ثورة في السوق.

أبرز المنتجات التي كشفت عنها هواوي Huawei خلال 2023

1. هاتف Huawei Mate 60 Pro:

أحد أبرز المنتجات التي كشفت عنها هواوي هو هاتفها الذكي الرائد الجديد Huawei Mate 60 Pro، الذي تمكن بإمكانياته المتطورة أن يحتل مكانه قوية في السوق ينافس بها سلسلة iPhone 15 Pro من آبل، فهو يتميز بتصميم أنيق ومواصفات مثيرة للإعجاب، من بينها شاشة عالية الدقة واتصال 5G بفضل معالج هواوي Kirin 9000s، وإعدادات كاميرا قوية، مما يجعله الخيار الأمثل لعشاق التكنولوجيا الذين يبحثون عن سرعات إنترنت أسرع وأكثر موثوقية.

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Huawei Mate 60 Pro

2. هاتف Huawei P60 Pro:

وذلك بلإضافة إلى هاتف Huawei P60 Pro، الذي يتميز نظام كاميرا متقدم، ويوفر تجربة تصوير مثالية لهواة التصوير الفوتوغرافي، ويتمتع بمزايا قوية وتصميم أنيق، إذ يعمل بمعالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8+ Gen 1، ويتمتع بشاشة كبيرة عالية الدقة بقياس 6.67 بوصة، وغيرها الكثير من المزايا الرائدة.

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Huawei P60 Pro

3. هاتف Huawei Mate X3:

تعد هواوي من أبرز الشركات في قطاع الهواتف القابلة للطي، ولعل أحدث منتجاتها لعام 2023، هو هاتف Mate X3، والذي يتميز بتصميم قابل للطي أفقيا مع مجموعة من المزايا القوية التي تجعله منافسا قويا لأجهزة سامسونج Galaxy Z Fold، إذ يعمل بمعالج كوالكوم الرائع Snapdragon 8+ Gen 1، مع شاشتين أحدهما قابلة للطي تفتح لتصبح بقياس 7.85 بوصة وأخرى خارجية يبلغ قياسها 6.4 بوصة تشبه الهواتف الذكية القياسية.

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Huawei Mate X3

4. هاتف Huawei nova 11 Ultra:

تتميز هواوي بإنتاج هواتف ذكية متوسطة المدى بإمكانات قوية شبة رائدة والتي تنطلق إلى الأسواق تحت اسم "نوفا"، ولعل أبرزها هو هاتف Huawei nova 11 Ultra، الذي يعد إيقونة الفئة المتوسطة للشركة فهو يدعم وظيفة الاتصال عبر الأقمار الصناعية الصناعية على غرار الهواتف الرائد من آبل، والتي تتيح للمستخدمين الاتصال بالعالم الخارجي من خلال روابط الأقمار الصناعية في الأماكن التي لا توجد فيها إشارة للشبكة الخليوية مما يسمح للمستخدمين بإرسال واستقبال الرسائل دون الاعتماد على إشارات الهاتف التقليدية.

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Huawei nova 11 Ultra

5. ساعة Huawei Watch GT 4:

وإلى جانب الهواتف الذكية المذكورة أعلاه، كشفت هواوي أيضا خلال 2023 عن أحدث ساعاتها الذكية والتي انطلقت تحت اسم Huawei Watch GT 4، والتي تتميز بمجموعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية الرائعة مثل تتبع النوم، وعد الخطوات، ومراقبة معدل ضربات القلب، وتتميز الساعة أيضا بتصميم أنيق وعصري، مما يجعلها إكسسوارا أنيقا لأي فرد مهتم بالتكنولوجيا.

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Huawei Watch GT 4

6. الكمبيوتر المحمول Huawei MateBook 16s 2023:

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت هواوي أيضا عن أحدث طراز للكمبيوتر المحمول تحت اسم Huawei MateBook 16s 2023، والذي يتميز بتصميم نحيف وخفيف الوزن، مما يجعله مثاليا للمستخدمين الذين يتنقلون باستمرار، ويتميز الكمبيوتر المحمول بمعالج قوي ومساحة تخزين كبيرة وعمر بطارية طويل الأمد، مما يجعله أحد أكثر الأجهزة تنوعا وكفاءة في السوق.

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Huawei MateBook 16s 2023

7. الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro 13.2:

كشفت هواوي عن أحدث طرازاتها من الأجهزة اللوحية تحت اسم Huawei MatePad Pro 13.2، والتي تتميز بشاشة كبيرة بقياس 13.2 بوصة وكاميرا عالية الدقة بدقة 13 ميجابكسل، مما يجعلها مثالية لبث الأفلام والتقاط الصور، ويتميز الجهاز اللوحي أيضا بميزات أمان متقدمة، مما يضمن بقاء بيانات المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية آمنة ومأمونة.

الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro 13.2

8. السماعة اللاسلكية Huawei FreeBuds Pro 3:

وأخيرا، أطلقت هواوي خلال 2023، أحدث إصداراتها من سماعات الأذن اللاسلكية تحت اسم Huawei FreeBuds Pro 3، والتي تتميز بالعديد من المزايا لعل أبرازها إمكانية توصيل السماعة بأجهزة أندرويد وآيفون، كما أنها تتمتع بعمر بطارية يصل إلى 31 ساعة مع علبة الشحن.

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