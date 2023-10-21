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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ملك الهواتف.. موبايل هواوي الجديد يهز عرش iPhone 15 Pro Max

موبايل هواوي الجديد
موبايل هواوي الجديد يهز عرش iPhone 15 Pro Max

أحدثت سلسلة هواوي الجديدة Huawei Mate 60، ضجة كبيرة في سوق الهواتف الذكية بميزاتها الجبارة وسعرها المنافس، ومن بين الطرازات الأربعة في السلسلة يعد هاتف Huawei Mate 60 Pro هو الأكثر تميزا.

فقد طرحت هواوي هاتفها الرائد Mate 60 Pro في شهر أغسطس الماضي، وحسبما ذكر موقع "gizmochina"، حققت الشركة الصينية مبيعات هائلة من الهاتف منذ طرحه في سوقها المحلية، حيث يواجه المشترون في الصين، صعوبة في العثور على الهاتف في الأسواق نظرا لنفاذ المخزون بسرعة، حتى بعد شهرين من طرحه ما زال الإقبال مستمرا على الهاتف المميز.

 

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ووفقا لشركة الأبحاث Counterpoint، فقد باعت شركة هواوي ملايين النماذج من هاتف Mate 60 Pro في الأسابيع الستة الماضية، حيث حققت عملاقة التقنية ثلث مبيعاتها من الهاتف فقط خلال الأسبوع الماضي وحده.

هواوي Mate 60 Pro يتفوق على iPhone 15 Pro Max بنسبة 10% في الصين

ذكرت شركة أبحاث السوق Counterpoint، أن شركة هواوي باعت 1.6 مليون وحدة من هاتف Mate 60 Pro في ستة أسابيع فقط.

Huawei Mate 60

ومن بين إجمالى هذا العدد، تم بيع أكثر من 400 ألف وحدة في الأسبوعين الماضيين وحدهما، ومع ذلك، بالنسبة لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة، هذه مجرد البداية فمن المحتمل أن تكون المبيعات أعلى على مدار الأسابيع المقبلة، وذلك لأن الإقبال شديد على شراء جهاز Mate 60 Pro في الصين، لذا فهو يعاني من نقص في المعروض.

ومقارنة بمبيعات سلسلة iPhone 15 التي كانت مخيبة للآمال في كل من الصين وبقية العالم، حيث فشلت أجهزة شركة آبل الأمريكية في إثارة إعجاب المستخدمين من حيث الابتكار والتصميم، ولم تبد مختلفة عن سلسلة iPhone 14. من ناحية أخرى، أحدثت سلسلة هواتف Mate 60 تأثيرا إيجابيا معاكسا مقارنة بها.

أما بالنسبة لمبيعاتها، فقد انخفض إجمالي مبيعات سلسلة iPhone 15 في الصين بنسبة 4.5% عن سلسلة iPhone 14 في نفس الفترة، كما شهد طراز iPhone 15 Pro Max أكبر انخفاض، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 14%، بينما انخفض طراز iPhone 15 Pro بنسبة 11%، ويعتقد المطلعون على الصناعة أيضا أن الإصدار المفاجئ لسلسلة هواوي Mate 60 كان له تأثير سلبي على مبيعات iPhone 15.

Huawei Mate 60

مواصفات هواوي Mate 60 Pro

يأتي هاتف هواوي Mate 60 Pro، مع شاشة من نوع LTPO OLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، بجودة عرض HD +، تبلغ دقتها 1212 × 2616 بكسل، يمكنها عرض مليار لون، تدعم معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، تتميز الشاشة بطبقة حماية من زجاج كونلون من الجيل الثاني Kunlun Glass 2، والهاتف حاصل على تصنيف IP68 ويمكن أن يستمر في الماء لمدة نصف ساعة على عمق 6 أمتار أو 20 قدما.

ويتم تشغيل هاتف هواوي Mate 60 Pro، بمعالج Kirin 9000s، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت، قابلة للتوسيع حتى 256 جيجابايت عبر بطاقات الذاكرة الخارجية NM.

ويمتاز هاتف هواوي Mate 60 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية تحتوي على مستشعر بدقة 50 ميجابكسل وعدسة تدعم تقنية OIS، متصلة بعدسة مقربة بدقة 48 ميجابكسل وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 13 ميجابكسل.

ويتيز هاتف هواوي Mate 60 Pro، ببطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperCharge بقدرة 88 وات، يتم شحنها عبر USB-C أو بقدرة 50 وات لاسلكيا، ويعمل الهاتف بواسطة نظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4.0، ويفتقر الهاتف إلى خدمات جوجل، مثل باقي هواتف الشركة الجديدة.

Huawei Mate 60
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