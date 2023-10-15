تدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية.. تسريب مواصفات سلسلة هواوي Nova 12

تستعد شركة هواوي Huawei الصينية، لإطلاق هواتف ذكية جديدة متوسطة المدى في سوقها المحلي ضمن سلسلة نوفا Nova الشهيرة، وستطلق على هذه الهواتف الذكية الجديدة اسم Nova 12 وNova 12 Pro، وتشير أحدث الشائعات إلى أنها ستأتي مدعومة بشرائح Kirin الداخلية التابعة لـ هواوي.

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، كشفت تسربيات جديدة تمت مشاركتها على موقع ويبو Weibo الصينية، عن المواصفات الرئيسية لكلا الجهازين، ويأتي التسريب من شركة Tipster Moorish Sky على شكل ملصق، يكشف أن كلا من طرازي هواوي Huawei Nova 12 و12 Pro سيحتويان على شاشة بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وستكون الشاشة محمية بطبقة من زجاج Kunlun من هواوي.

مواصفات سلسلة هواوي المنتظرة Huawei Nova 12

تحت الغطاء، سيحتوي طراز هواوي القادم Huawei Nova 12 Pro، على معالج Kirin 9000S وهو المعالج نفسه الموجود على الطراز الرائد Huawei Mate 60 Pro، وهاتف الشركة القابل للط Mate X5 Foldable، والجهاز اللوحي MatePad Pro 13.2.

ملصق يكشف عن مواصفات سلسلة هواوي المنتظرة Huawei Nova 12

ومن ناحية أخرى، تشير التسريبات إلى أن الإصدار العادي من سلسلة Nova 12، سيحتوي على شريحة Kirin 830 متوسطة المدى الجديدة، وسيأتي هذا الطراز مع بطارية تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 88 وات، بينما سيحتوي طراز Nova 12 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة مع شحن سريع بقدرة 100 وات.

وأما بالنسبة لإعداد الكاميرا، فقد تم الكشف عن أن طراز Nova 12 سيحتوي على كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بمستشعر 8 ميجابكسل ومستشعر 12 ميجابكسل، ومن ناحية أخرى، سيأتي طراز Nova 12 Pro مزودا بمستشعرين بدقة 50 ميجابكسل، من المحتمل أن يكونا للكاميرات الأساسية والكاميرات فائقة الاتساع، مقترنة بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل.

Huawei Nova 12 Pro

وفي المقدمة، سيحتوي كلا الهاتفين الذكيين على كاميرا أمامية مميزة بدقة 60 ميجابكسل، قادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K، وسيحتوي هاتف Nova 12 Pro أيضا على مستشعر كاميرا إضافي في المقدمة، كما كشف الملصق أيضا عن أن كلا الهاتفين الذكيين سيحتويان على اتصال عبر الأقمار الصناعية عبر الرسائل ثنائية الاتجاه.

الجدير بالذكر أن شركة هواوي أطلقت مؤخرا مجموعة شرائح Kirin جديدة تسمى Kirin 9000s، والتي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والتي أثارت حول الشركة مجموعة من التساؤلات بسبب حصولها على هذا الشرائح على الرغم من القيود الأمريكية المفروضة عليها.

وحتى الآن، لم تقدم شركة هواوي رسميا معلومات مفصلة حول مجموعة الشرائح الجديدة هذه، والآن يدعي أحد المسربين أنه قد يتم إطلاق مجموعة شرائح Kirin أخرى بحلول نهاية هذا العام، يقال إن هذا المعالج ينتمي إلى سلسلة Kirin 8 ويمكن أن يظهر لأول مرة مع سلسلة Huawei Nova 12.