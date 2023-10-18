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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هواوي تبيع ساعة Watch GT 4 بنصف ثمنها.. اعرف السعر الجديد

Huawei Watch GT 4
Huawei Watch GT 4

كشفت شركة هواوي Huawei، عن الساعة الذكية الجديدة Huawei Watch GT 4، في شهر سبتمبر الماضي، حيث تم الإعلان عنها لأول مرة في أوروبا، ثم في الصين، وبعد مرور شهر على إطلاقها لأول مرة، أتاحت عملاقة التقنية الصينية الجهاز القابل للارتداء للبيع مقابل خصم خرافي يصل لـ 50%.

 

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، طرحت ساعة هواوي الجديدة Huawei Watch GT 4، للبيع عبر موقع "JD" أحد أكبر بائعي التجزئة عبر الإنترنت في الصين، ضمن جزء من حدث التخفيضات "يوم العلامة التجارية الفائقة لشركة هواوي" الذي تنظمه شركة التجارة الإلكترونية العملاقة بأقل من نصف ثمنها.

 

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سعر ساعة هواوي Huawei Watch GT 4

ويبلغ سعر ساعة هواوي Huawei Watch GT 4 بقياس 46 مليميتر باللون الأخضر في الصين، حوالى 220 دولار أمريكي (أي ما يعادل حوالى 6.796 جنيه مصري)، ولكن داخل العرض مع الخصم لفترة محدودة بنسبة 50%، تتوفر مقابل سعر 110 دولارات (أي ما يعادل حوالى 3.398 جنيه مصري).

Huawei Watch GT 4

وبهذا السعر المخفض، تأتي الساعة الذكية مليئة بالميزات مع مظهر كلاسيكي رائع، حيث يحتوي نظام HarmonyOS القابل للارتداء على نظام بيئي منافس يضم مجموعة من التطبيقات مثل ساعة آبل Apple Watch، وساعات أندرويد العامة بنظامي التشغيل watchOS وWear OS.

وتتميز ساعة هواوي Huawei Watch GT 4، بشاشة دائرية من نوع AMOLED يبلغ قياسها 1.43 بوصة وبدقة 466 × 466 بكسل وكثافة 326 نقطة في البوصة، يأتي الإطار الأمامي مصنوعا من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين أن اللوحة الخلفية مصنوعة من مواد مركبة من ألياف البوليمر.

وتدعم ساعة هواوي Huawei Watch GT 4، جميع الوظائف الصحية الشائعة، مثل مراقبة معدل ضربات القلب وقراءة مستوى الأكسجين في الدم وتتبع النوم وما إلى ذلك.

Huawei Watch GT 4

وكما توفر ساعة هواوي Huawei Watch GT 4، أوضاع رياضية متعددة لتتبع الأنشطة، تمامًا مثل ساعات هواوي السابقة، توفر هذه الساعة أيضًا عمرا ممتازا للبطارية، حتى مع الاستخدام الكثيف، تم تصنيفه ليدوم لمدة 4 أيام.

وبالنسبة للاستخدام العادي، تدعي شركة هواوي أن عمر البطارية بالساعة يمكن أن يصل إلى 8 أيام، وأثناء استخدامه بشكل متحفظ، يمكن للمرء الحصول على ما يصل إلى 14 يوما من الطاقة بشحن كامل واحد.

كما أن الساعة لديها القدرة أيضا على البحث عن أمراض مثل انقطاع التنفس أثناء النوم وعدم انتظام ضربات القلب، كما توفر Watch GT 4 أداة ذكية مخصصة لمراقبة للدورة الشهرية باستخدام درجة حرارة الجسم ومعدل التنفس ومعدل ضربات القلب للتنبؤ بالدورة بشكل أكثر دقة.

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