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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا سيلفي 60 ميجابكسل.. هواوي تطلق أرخص إصدار من سلسلة Nova 12

Huawei Nova 12 Lite
Huawei Nova 12 Lite

 كشفت شركة هواوي النقاب عن أحدث تشكيلة هواتفها الذكية المتميزة، ضمن سلسلة Nova 12، تضمن المجموعة أربعة أجهزة هي: Huawei Nova 12، وNova 12 Pro، وNova 12 Ultra، وNova 12 Lite.

مواصفات هواوي Nova 12 Lite:

من حيث التصميم، يتشابه هاتف Nova 12 Lite مع الموديلات الأخرى في سلسلة Nova 12، حيث يحتوي على جزيرة كاميرا على شكل حبة في الخلف، تضم ثلاث مستشعرات، كما يتميز  بحواف مسطحة، مع منحنى لطيف عند كلا الطرفين لتعزيز الإمساك والراحة، كما يتميز بمظهر أنيق يبلغ سمكه 6.88 ملم ووزنه 168 جراما.

 

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بكاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل.. هواوي تطلق هاتف Nova 12

 

وفي المقدمة، يحتوي هاتف هواوي Nova 12 Lite، على شاشة مسطحة من نوع OLED، بقياس 6.7 بوصة، وبجودة FHD+ تبلغ دقتها 2412 × 1084 بكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز مع نظام تعتيم PWM بتردد 1440 هرتز، إلى جانب التغطية الكاملة للتدرج اللوني P3، وللأمان، يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع مدمج أسفل الشاشة.

Huawei Nova 12 Lite

وتحت الغطاء، يحتوي الهاتف الذكي على معالج كوالكوم Snapdragon 778G 4G، إلى جانب خيارين للتخزين بسعة 256 أو512 جيجابايت. يعمل الهاتف بنظام التشغيل HarmonyOS 4.

ويحزم هاتف هواوي Nova 12 Lite، بطارية بقوة 4500 مللي أمبير مقترنة بشحن سريع بقدرة 66 وات، تصل بطارية الجهاز إلى 60% بعد 15 دقيقة فقط من الشحن، ويستغرق الشحن الكامل 31 دقيقة فقط.

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يحتوي هواوي Nova 12 Lite، على مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل، مقترن بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وفي المقدمة، يتميز الجهاز بكاميرا ذات زاوية واسعة للغاية بدقة 60 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويبدأ سعر هاتف Huawei Nova 12 Lite، من 2499 يوان صيني (أي ما يعادل 10.936 جنيها مصريا)، وهو متوفر بثلاثة خيارات للألوان: الأزرق والأسود والأبيض.

Huawei Nova 12 Lite
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