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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا سيلفي بدقة 60 ميجابكسل.. هواوي تطلق هاتف Nova 12

Huawei Nova 12
Huawei Nova 12

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، أحدث هواتفها من سلسلة "نوفا" التي تأتي ضمن الفئة المتوسطة صديقة الميزانية، وتتميز بتصميم شبابي وعصري ومواصفات قوية تعمل جميعها بمعالج الشركة Kirin.

مواصفات هواوي Nova 12

يتميز هاتف هواوي الجديد Huawei Nova 12، بشاشة مسطحة طويلة OLED، بقياس 6.7 بوصة، بجودة عرض Full HD +، بدقة 2412 × 1080 بكسل، تدعم معدل تحديث 120 هرتز.

تحت الغطاء، تم تجهيز الهاتف الذكي متوسط ​​المدى بمعالج Kirin 830، المطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، يدعم اتصال 4G فقط، ويتم إقرانه بسعة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، وتعمل حزمة البطارية الكبيرة بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة على تشغيل هذا الجهاز، الذي يدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات.

Huawei Nova 12

يتميز الجزء الخلفي من هاتف هواوي Nova 12، بإعداد كاميرا ثلاثي مع مستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية عريضة للغاية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومن ناحية أخرى، تتميز الواجهة الأمامية بكاميرا سيلفي بزاوية عريضة للغاية بدقة 60 ميجابكسل.

Huawei Nova 12

وتشمل الميزات البارزة الأخرى ماسح بصمات الأصابع موجود أسفل الشاشة، وتقنية الدفع الالكتروني NFC، وبطاقتي SIM مزدوجة، وتقنية Bluetooth 5.2، والملاحة بالإيماءات، ويعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4 خارج الصندوق.

يتوفر هاتف هواوي Nova 12، بخيارات ألوان متعددة، تشمل الأزرق والرمادي والأسود، مقابل سعر يبدأ من 420 دولار (أي ما يعادل 12.942 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي بسعة 256 جيجابايت.

Huawei Nova 12
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