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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نجم السنة الجديدة.. أحدث موبايل من هواوي يقهر سامسونج وiPhone

Huawei Nova 12 Ultra
Huawei Nova 12 Ultra

كشفت شركة هواوي Huawei الصينية، عن هاتفها الجديد Nova 12 Ultra، الذي يأتي ضمن الفئة المتوسطة بإمكانيات منافسة من حيث المواصفات والقيمة السعرية.

ووفقا لما أعلنته الشركة، فإن هاتف Huawei Nova 12 Ultra، يأتي بشاشة كبيرة منحنية بقياس 6.76 بوصة، بجودة عرض Full HD+، وبدقة 2776 × 1224 بكسل، توفر معدل تحديث يبلغ 120 هرتز من نوع OLED.

 

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سعر ومواصفات هواوي Nova 12 Ultra

وعلى غرار طرازات هواوي الحديثة يتمتع هذا الإصدار بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Kunlus الغير قابل للكسر.

وجاء الهاتف بخيارات ألوان متعددة، هي: الأسود والأزرق والرمادي، مع تصميم بيضاوي لامع للكاميرات الخلفية، محاطة بحلقة فضية اللون، ويبلغ سمك الهاتف 6.9 مليمتر، ووزن 198 جراما.

Huawei Nova 12 Ultra

وميزت هواوي هاتفها الجديد Nova 12 Ultra، بكاميرا إمامية مزدوجة لتتبع التركيز بدقة 60 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل، مزودة بمحرك XD Portrait Daphne Qi Portrait Engine الذي يدعم 3 أوضاع للألوان: الأصلي والملمس والمكياج.

ومن حيث الكاميرات، دعمت هواوي الهاتف بكاميرات خلفية ثنائية، حيث تأتي الأساسية بعدسة ذات فتحة مادية متغيرة بدقة 50 ميجابكسل، هي تعتمد نظام تصوير رؤية مجسمة مركزي جديد، مقترنة بعدسة بزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل.

Huawei Nova 12 Ultra

ويحتوي هاتف هواوي Nova 12 Ultra، على بطارية تبلغ سعتها 4600 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقدرة 100 وات والت يمكنها شحن الهاتف من 0 إلى 60% في غصون 10 دقائق فقط.

Huawei Nova 12 Ultra

ويتم تشغيل هاتف Nova 12 Ultra، بواسطة معالج Kirin 9000S، والمطور من قبل شركة هواوي بدقة تصنيع 7 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Maleoon 910 MP4.

ويأتي المعالج مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلى بسعة 512 جيجابايت و1 تيرابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل هواوي HarmonyOS 4.0.

Huawei Nova 12 Ultra

وأكدت هواوي أنها أضافت مزايا الاتصال بالأقمار الصناعية  في هاتف Nova 12 Ultra، ومزايا أخرى مثل فتح قفل الهاتف بمعرف الوجه والتنقل بالإيماءات، ودعمته ببطاقة SIM مزدوجة، وتقنية Bluetooth 5.2، وبرنامج ترميز الصوت LDAC، وشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة.

وتبيع هواوي هاتف Nova 12 Ultra، مقابل سعر حوالى 658 دولار (أي ما يعادل 20.331 جنيها مصريا)، لطراز 512 جيجابايت.

Huawei Nova 12 Ultra
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