ملوك الفئة الرائدة.. أوبو Find X7 Ultra يتحدي هواوي Mate 60 Pro

أصبحت الهواتف الصينية المتطورة متقدمة بشكل لا يصدق ومن الصعب جدا التمييز بين أي منها هو الأفضل، اثنان من أحدث المتنافسين في هذه الساحة هما هاتف أوبو الجديد Find X7 Ultra وهواوي Mate 60 Pro.

مقارنة بين أوبو Find X7 Ultra وهواوي Mate 60 Pro

يعد كلا الهاتفين من الطرازات الرائدة من العلامات التجارية الخاصة بهما ومليئين بالميزات التي تلبي احتياجات المستخدمين المتمرسين في مجال التكنولوجيا، وتهدف هذه المقارنة التفصيلية إلى توضيح الفروق الدقيقة بين الهاتفين وتقديم نظرة ثاقبة حول التصميم والعرض والأداء وأنظمة الكاميرا وعمر البطارية والميزات الإضافية.

التصميم:



لا يقتصر تصميم الهاتف الذكي على المظهر فقط، بل يتعلق الأمر بما يشعرك به الجهاز عند حمله في يدك وسهولة استخدامه ومتانته، يتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بأبعاده الأنيقة التي تبلغ 164.3 × 76.2 × 9.5 مليميتر ووزنه 221 جراما، كما أنه يتميز بواجهة أمامية وخلفية زجاجية مع إطار من الألومنيوم، مما يمنحك إحساسا بالأناقة العصرية، مع جودة بناء توازن بين المتانة والجماليات.

وبالمقارنة، يمتاز هاتف هواوي Mate 60 Pro بواجهة زجاجية محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج هواوي الأقوى Kunlun Glass 2 وإطاره المصنوع من الألومنيوم وتصميم خلفي زجاجي الذي تبلغ أبعاده 163.7 × 79 × 8.1 مليميتر ويزن حوالى 225 جراما، مما يشعرك بالراحة عند حمله في يدك، مع جودة بناء توازن تشعرك بالقوة في متناول اليد.

هواوي Mate 60 Pro

الشاشة:

تعد الشاشة عنصرا مهما في تجربة المستخدم، حيث تعمل بمثابة الواجهة الأساسية للتفاعل مع العالم الرقمي، يتميز هاتف أوبو Find X7 Ultra، بشاشة من نوع LTPO AMOLED، يبلغ قياسها 6.82 بوصة، توفر دقة عرض Quad HD+، تبلغ 1440 × 3168 بكسل، مما يضمن مرئيات واضحة وحيوية، وتعد شاشة عالية الدقة هذه بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

ومن ناحية أخرى، يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro بشاشة من نوع OLED LTPO بقياس 6.82 بوصة وبدقة 1.5K ومعدل تحديث يتراوح بين 1 هرتز و120 هرتز، كما أنه يدعم ألوان 10 بت وسلسلة ألوان P3، مما يضمن مرئيات واضحة وحيوية، وتعد شاشة عالية الدقة هذه بمثابة متعة للعيون، حيث توفر وضوحا لا مثيل له واستنساخا للألوان.

أوبو Find X7 Ultra

المعالج والذاكرة:

يوجد المعالج في قلب أي هاتف ذكي، وهو المحرك الذي يشغل كل شيء بدءا من العمليات الأساسية وحتى التطبيقات الأكثر تطلبا، يعمل هاتف أوبو Find X7 Ultra، بواسطة معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 3، وهو معالج ثماني النواة بسرعة 3.3 جيجاهرتز مما يوفر لك أداءً سلسا وفعالا، سواء كنت تقوم بمهام متعددة، أو تلعب ألعابا ذات رسومات مكثفة، أو تستخدم تطبيقات كثيرة المتطلبات.

وبالنسبة لهاتف Mate 60 Pro، فهو يعمل بأحدث معالجات شركة هواوي Kirin 9000S، والذي يوفر أداءً ممتازا وكفاءة في استهلاك الطاقة، ويقترن هاتف أوبو Find X7 Ultra، بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، وخيارين تخزين بسعة 256 أو 512 جيجابايت، فيما يقترن هاتف هواوي الرائد ذاكرة وصول عشوائي رام تبلغ سعتها 12 جيجابايت، وخيارات تخزين أكبر بسعة تخزين تبلغ 256 أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

هواوي Mate 60 Pro

الكاميرا:

غالبا ما تكون الكاميرا عاملا حاسما للعديد من مشتري الهواتف الذكية، يتميز هاتف أوبو الرائد Find X7 Ultra بإعداد كاميرا رباعية متعددة الاستخدامات، تضم عدسة واسعة الزاوية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2.8x، وعدسة مقربة بيريسكوب بدقة 50 ميجابكسل مع زووم بصري 6x، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، توفر كل عدسة تصويرا عالي الدقة ومجموعة من الميزات لسيناريوهات التصوير المختلفة، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.

وبالمقارنة، يتميز هاتف هواوي Mate 60 Pro، بإعداد كاميرا ثلاثية، بما في ذلك عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب مقربة بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الجودة، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 13 ميجابكسل.

أوبو Find X7 Ultra

البطارية:

ويعد عمر البطارية عاملا حاسما آخر في اختيار الهاتف الذكي، يأتي هاتف أوبو Find X7 Ultra مزودا ببطارية بسعة 5000 مللي أمبير، مدعومة بإمكانيات الشحن السريع بقدرة 100 وات، والتي يمكنها شحن البطارية بالكامل في غصون 26 دقيقة فقط، مما يضمن أن الهاتف يمكن أن يستمر طوال يوم من الاستخدام المكثف ويمكن إعادة شحنه بسرعة عند الحاجة.

وبالمقارنة، يحزم هاتف هواوي Mate 60 Pro، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة الشحن السلكي بقدرة 88 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 20 وات.

هواوي Mate 60 Pro

السعر:



ومن حيث السعر، يتوفر هاتف أوبو Find X7 Ultra، للبيع في الصين مقابل سعر حوالي 845 دولار (أي ما يعادل 26.072 جنيها مصريا) للنسخة بسعة 12 رام + 256 جيجابايت، على الرغم من تسعيره في الفئة المتميزة، فهو يوفر حزمة من المواصفات أكثر توازنا مع شاشته الفائقة وأداء المعالج، فبالنسبة لأولئك الذين يقدرون شاشة من الدرجة الأولى، يعد هاتف OPPO Find X7 Ultra خيارا ممتازا.

وبالمقارنة تم تصميم هاتف هواوي Mate 60 Pro الذي يبلغ سعره حوالي 890 يورو (أي ما يعادل 29.300 جنيه مصري)، بشاشة فائقة الدقة ونظام كاميرا متطور، فهو جهازا مثاليا بالنسبة لأولئك الذين يمنحون الأولوية لاستهلاك الوسائط والتصوير الفوتوغرافي فهو يتمتع بميزات وأداء متميز.

