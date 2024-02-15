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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

Mate X5.. موبايل جبار من هواوي يمكن طي شاشته دون أن تنكسر

Huawei Mate X5
Huawei Mate X5

يعد Huawei Mate X5، هو هاتف ذكي قابل للطي تم تطويره بواسطة شركة هواوي، ويتميز بشاشة مرنة كبيرة يمكن طيها إلى النصف كالكتاب، مما يسمح للمستخدمين بالتبديل بين شكل الهاتف الذكي والكمبيوتر اللوحي، تم تجهيز هاتف Mate X5 بمواصفات ومميزات عالية الجودة، مما يجعله جهازا قويا منافسا لهواتف سامسونج Galaxy Z Fold، فهو يوفر تجربة مستخدم متعددة الاستخدامات ومبتكرة بفضل تصميمه القابل للطي.

 

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مميزات هواوي Huawei Mate X5

1. شاشة قابلة للطي: يأتي الهاتف بشاشة OLED مرنة يمكن طيها للنصف مئات الآلاف من المرات دون أن تنكسر، وتصبح بحجم 8 بوصات عند فتحها، مما يوفر تجربة عرض واضحة وممتعة.
2. كاميرا متعددة : يحتوي Mate X5 على نظام كاميرا متعددة يتضمن عدسات عالية الجودة لالتقاط صور وفيديوهات رائعة.
3. معالج قوي : يعمل الهاتف بمعالج Kirin 9000 مع دعم لتقنية الجيل الخامس من شبكات الاتصال.
4. بطارية كبيرة : تأتي Mate X5 ببطارية بسعة كبيرة تدعم الشحن السريع، مما يضمن استخدام طويل للجهاز.
5. تصميم أنيق وعصري : يتميز الهاتف بتصميم أنيق ومبتكر يجمع بين الأناقة والعملية.

Huawei Mate X5

سعر وموصفات هواوي Huawei Mate X5

يعتبر Huawei Mate X5 هاتفا متطورا ومبتكرا يجمع بين تقنيات عالية الجودة وتصميم فريد يوفر تجربة مستخدم مميزة ومتعددة الاستخدامات، يشمل المواصفات الاتية:

يتميز هاتف هواوي Huawei Mate X5، بشاشة داخلية من نوع  LTPO OLED بقياس 7.85 بوصة، وبدقة 2496×2224 بكسل، وشاشة خارجية من نوع LTPO OLED، وبقياس 6.4 بوصة، وبدقة 2504×1080 بكسل مع طبقة حماية من زجاج Kunlun.

Huawei Mate X5

ويتمتع هاتف هواوي Huawei Mate X5، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وكاميرا ثالثة بدقة 12 ميجابكسل لتصوير العمق مع فتحة عدسة f/3.4 مع تقريب بصري بمعدل قدره x5.

ويعمل هاتف هواوي Huawei Mate X5، بواسطة معالج Kirin 9000S، المطور بتقنية 7 نانومتر، يقترن بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 أو 16 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت.

Huawei Mate X5

ويحتوي هاتف هواوي Huawei Mate X5، على بطارية كبيرة بقوة 5060 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 7.5 وات.

ويعمل هاتف هواوي Huawei Mate X5، بنظام التشغيل الصيني HarmonyOS 4، وزودت هواوي الهاتف بعناصر تحكم في الإيماءات الهوائية، ودعم لمقاومة الماء والغبار وفقا لمعيار IPX8، والمراسلة عبر الأقمار الصناعية BeiDou، وهوائي Lingxi الذي يعمل بخوارزمية الذكاء الاصطناعي الذي يوفر استقبالا محسنا للإشارة الخليوية.

Huawei Mate X5

سعر هواوي Huawei Mate X5

يتوفر هاتف هواوي Huawei Mate X5، مقابل سعر يبدأ من 2000 دولار (أي ما يعادل 61.800 جنيه مصري).
 

Huawei Mate X5
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