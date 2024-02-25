ملك هواتف Mate.. موبايل فخم من هواوي بكاميرا احترافية ومميزات رائعة

يتمتع هاتف هواوي الرائد Mate 50 Pro بمجموعة رائعة من الكاميرات والإمكانات القوية، تأتي جميعها في تصميم عصري أنيق مع جزيرة كاميرا دائرية عملاقة، كما يتمتع هواوي ميت 50 برو بميزات أخرى مبتكرة سنتعرف عليها من خلال السطور التالية

مواصفات هواوي Mate 50 Pro

وجهزت هواوي هاتف Mate 50 Pro، بشاشة كبيرة منحنية من نوع OLED، بقياس 6.74 بوصة، تبلغ دقتها 1212 × 2616 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تتميز بطبقة حماية قوية مضادة للكسر مصنوعة من زجاج Huawei Kunlun Glass.

وجاء الهاتف، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري 3.5 مرات، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، بزاوية عرض 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة، بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية مع مستشعر TOF 3D.

Mate 50 Pro

ويتميز الهاتف بدعم تقنية التصوير XMAGE والتي تقم بتجميع الضوء والجهاز والكهرباء والحوسبة لإنتاج صور مذهلة، بالإضافة إلى ذلك زودت هواوي الهاتف بدعما لمقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP68، مما يمكنه من البقاء تحت الماء لعمق 1.5 متر حتي 30 دقيقة.

Mate 50 Pro

ويحتوي هاتف Mate 50 Pro، على بطارية تبلغ قوتها 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

Mate 50 Pro

ويعمل هاتف هواوي Mate 50 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بمعمارية 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Mate 50 Pro

ويتوفر هاتف هواوي Mate 50 Pro، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 820 دولار (أي ما يعادل 24.290 جنيها مصريا).