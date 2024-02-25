عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ملك هواتف Mate.. موبايل فخم من هواوي بكاميرا احترافية ومميزات رائعة

هواوي Mate 50 Pro
هواوي Mate 50 Pro

يتمتع هاتف هواوي الرائد Mate 50 Pro بمجموعة رائعة من الكاميرات والإمكانات القوية، تأتي جميعها في تصميم عصري أنيق مع جزيرة كاميرا دائرية عملاقة، كما يتمتع هواوي ميت 50 برو بميزات أخرى مبتكرة سنتعرف عليها من خلال السطور التالية

مواصفات هواوي Mate 50 Pro

وجهزت هواوي هاتف Mate 50 Pro، بشاشة كبيرة منحنية من نوع  OLED، بقياس 6.74 بوصة، تبلغ دقتها 1212 × 2616 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، تتميز بطبقة حماية قوية مضادة للكسر مصنوعة من زجاج Huawei Kunlun Glass.

 

ببطارية 6000 مللي أمبير.. هواوي تكشف عن أرخص هواتف Enjoy

4 كاميرات ومزايا استثنائية.. موبايل جديد من هواوي قالب الدنيا

 

وجاء الهاتف، بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع عدسة بيريسكوب بدقة 64 ميجابكسل، تدعم التقريب البصري 3.5 مرات، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابكسل، بزاوية عرض 120 درجة، إلى جانب كاميرا أمامية مزدوجة، بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية مع مستشعر TOF 3D.

Mate 50 Pro

ويتميز الهاتف بدعم تقنية التصوير XMAGE والتي تقم بتجميع الضوء والجهاز والكهرباء والحوسبة لإنتاج صور مذهلة، بالإضافة إلى ذلك زودت هواوي الهاتف بدعما لمقاوم للغبار والماء وفقا لمعيار IP68، مما يمكنه من البقاء تحت الماء لعمق 1.5 متر حتي 30 دقيقة.

Mate 50 Pro

ويحتوي هاتف Mate 50 Pro، على بطارية تبلغ قوتها 4700 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السلكي بقدرة 66 وات، والشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

Mate 50 Pro

ويعمل هاتف هواوي Mate 50 Pro، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8+ Gen 1، والمطور بمعمارية 4 نانومتر، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 أو 512 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

Mate 50 Pro

ويتوفر هاتف هواوي Mate 50 Pro، في الأسواق العالمية مقابل سعر يبدأ من 820 دولار (أي ما يعادل 24.290 جنيها مصريا).

Mate 50 Pro
هواوي Mate 50 Pro Huawei Mate 50 Pro هواوي Mate 50 Pro سعر هواوي ميت 50 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 يتراجع 1000 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب بعد إعلان الصفقة الكبرى

«تحت الـ50».. انهيار سعر الدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميًا الآن

بعد الارتفاع غير المبرر.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

عبد المنصف: حسام حسن رفض يحضر فرحي.. وبيخاف ينام لوحده

45 جنيها| انهيار غير مسبوق في أسعار الدولار الآن بالأسواق

8 جنيهات إضافية| تراجع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض الان

دعاء ليلة النصف من شعبان.. 3 كلمات قبل النوم تمحو ذنوبك وتفتح الأبواب المغلقة

لولا براعته ما فاز الفريق على ميدياما.. مجدي عبد الغني يتغنى بنجم الأهلي

موضوعات متعلقة

بإمكانات جبارة.. شاومي باد 6 اس برو أقوي تابلت في السوق

تكلفة إصلاحه باهظة.. هاتف جديد من هواوي يثير الجدل

حسابان على موبايل واحد.. ميزة خارقة من واتساب ستبهر مستخدميه

قاهر الفلاجشيب.. موبايل من هونر بكاميرا 200 ميجابكسل

سامسونج تفجر مفاجأة مدوية.. 9 هواتف تحصل قريبا على Galaxy AI

بيانات المستخدمين في خطر.. ضربة قاتلة لـ واتساب من منافسيه

بعد أزمة Gmail.. إيلون ماسك يهدد عرش جوجل بخدمة جديدة

الأكثر مبيعا.. 7 هواتف آيفون تقهر أفضل موبايلات أندرويد

ترشيحاتنا

نحن أمام كارثة.. بوريل: خطط نتنياهو بشأن مستقبل غزة تزرع الكراهية

فلسطين ترحب بإلغاء واشنطن لـ«مبدأ بومبيو» وتطالب بضغوط حقيقية على إسرائيل

قيادات أمن ومحافظة الجيزة في موقع غرق معدية منشأة القناطر

إيقاف التداول على أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة المصرية

بمناسبة اليوم الوطني.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان أمير الكويت

عادة قنائية.. المشروبات والأغذية للزوار مجانا احتفاءً بمولد سيدي عبدالرحيم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شركة تحول حافلة من خردة إلى استراحة للموظفين.. كيف ذلك؟

مكشوف البطن.. سيرين عبد النور تثير الجدل بفستان أحمر على السوشيال ميديا

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

فستان نانسي عجرم يثير الجدل بدبي.. سعره خرافي

فيديو

كنت وحيدة.. شام الذهبي تكشف أسرار طفولتها مع والدتها أصالة| فيديو

يتجول بالمختبر.. أيلون ماسك ينشر فيديو للروبوت "أوبتيموس"| شاهد كيف يبدو

نجت بأعجوبة.. مقطع فيديو لفتاة ظلت معلقة لـ3 أيام متتالية

فيديو يحبس الأنفاس.. مشهد مروع لاصطدام 100 سيارة ببعضها بالصين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فراسة كعب بن زهير

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لمصر والإمارات

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: لحظة الأدرينالين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الأيادي المرتعشة

مي حمدي

مي حمدي تكتب: بائع البرتقال

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

اﻟﻤﺰﻳﺪ