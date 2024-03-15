أخبار التكنولوجيا|كافيار تطلق إصدار فاخر من سامسونج S24 Ultra.. تيك توك التطبيق الأكثر حظرا على مستوي العالم

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت شركة فيفو Vivo، سابقا عن قائمة بأجهزتها المؤهلة لتلقي تحديث واجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، كان من بينها هاتف Vivo V23، والذي من المقرر أن يحصل على التحديث الجديد اعتبارا من منتصف مارس 2024.

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، النقاب مؤخرا عن إصدارات خاصة فريدة تم تصميمها خصيصا لعشاق الفخامة، بتصميم مستوحى من الأجهزة والآلات الشهيرة، تشمل هواتف سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy S23 Ultra، بـ مظهر "تيسلا سايبرتراك"، إلى جانب هواتف iPhone 15 Pro، بتصميم مستوحي من نظارة آبل الثورية Vision Pro.

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون جديد قد يجبر شركة “بايت دانس” ByteDance الصينية، مالكة تطبيق تيك توك TikTok، ببيع منصة التواصل الاجتماعي أو مواجهة حظر كامل في الولايات المتحدة.

طرحت شركة "نوثينج"، أحدث هواتفها تحت اسم Nothing Phone 2a، خلال الأسبوع الماضي، والذي أحدث تأثيرا كبيرا في سوق الهواتف الذكية، في اليوم الأول للمبيعات.

يطلق تطبيق واتساب WhatsApp، تحديثات جديدة بشكل مستمر من أجل تحسين تجربة المستخدم، والآن يعمل تطبيق المراسلة الفورية على تحديث قد يرضي الملايين من المستخدمين، وتغنيهم عن استخدام التطبيقات المقلدة التابعة لجهات خارجية.

تشعر العديد من الدول بالقلق بشأن أمن تطبيق تيك توك TikTok، وعلاقات الشركة المالكة له “بايت دانس” بالحكومة الصينية، وتعد الولايات المتحدة هي الأحدث في الضغط من أجل فرض الحظر.

