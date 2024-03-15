عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|كافيار تطلق إصدار فاخر من سامسونج S24 Ultra.. تيك توك التطبيق الأكثر حظرا على مستوي العالم

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

الأقوى من Vivo.. موبايل V23 يحصل على تحديث أندرويد 14

كشفت شركة فيفو Vivo، سابقا عن قائمة بأجهزتها المؤهلة لتلقي تحديث واجهة المستخدم Funtouch OS 14 المستندة إلى نظام التشغيل Android 14، كان من بينها  هاتف Vivo V23، والذي من المقرر أن يحصل على التحديث الجديد اعتبارا من منتصف مارس 2024.

 

مش هتصدق سعره.. شاهد سامسونج S24 Ultra بتصميم "تيسلا سايبرتراك"

كشفت شركة كافيار Caviar الروسية، النقاب مؤخرا عن إصدارات خاصة فريدة تم تصميمها خصيصا لعشاق الفخامة، بتصميم مستوحى من الأجهزة والآلات الشهيرة، تشمل هواتف سامسونج Galaxy S24 Ultra وGalaxy S23 Ultra، بـ مظهر "تيسلا سايبرتراك"، إلى جانب هواتف iPhone 15 Pro، بتصميم مستوحي من نظارة آبل الثورية Vision Pro.

 

الضربة القاضية تقترب.. هل يحظر مشروع القانون الأمريكي تيك توك؟

أقر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، مشروع قانون جديد قد يجبر شركة “بايت دانس” ByteDance الصينية، مالكة تطبيق تيك توك TikTok، ببيع منصة التواصل الاجتماعي أو مواجهة حظر كامل في الولايات المتحدة.

 

خلال 60 ثانية.. موبايل أندرويد يحطم الأرقام القياسية في المبيعات

طرحت شركة "نوثينج"، أحدث هواتفها تحت اسم Nothing Phone 2a، خلال الأسبوع الماضي، والذي أحدث تأثيرا كبيرا في سوق الهواتف الذكية، في اليوم الأول للمبيعات.

هتغير شكل الواتس.. أحدث ميزة من واتساب تفاجئ ملايين المستخدمين

 

يطلق تطبيق واتساب WhatsApp، تحديثات جديدة بشكل مستمر من أجل تحسين تجربة المستخدم، والآن يعمل تطبيق المراسلة الفورية على تحديث قد يرضي الملايين من المستخدمين، وتغنيهم عن استخدام التطبيقات المقلدة التابعة لجهات خارجية.

 

أكبر قائمة حظر لتطبيق.. تعرفوا على الدول التي حظرت تيك توك

تشعر العديد من الدول بالقلق بشأن أمن تطبيق تيك توك TikTok، وعلاقات الشركة المالكة له “بايت دانس” بالحكومة الصينية، وتعد الولايات المتحدة هي الأحدث في الضغط من أجل فرض الحظر.
 

 

التكنولوجيا أحدث أخبار التكنولوجيا آخر اخبار التكنولوجيا أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

لاعب الزمالك يتقدم بشكوى رسمية بعد فسخ التعاقد معه.. تفاصيل

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

موضوعات متعلقة

أخبار تكنولوجيا|أسوس تعلن رسميا عن هاتفها الأسطوري Zenfone 11 Ultra.. واتساب يمنح مستخدمي أجهزة أندرويد ميزة جديدة

أخبار التكنولوجيا|موبايل جبار من أوبو يكتسح هواوي وآيفون في تصنيف جديد.. شاومي تطلق أحدث هواتف Poco بقدرات تصويرية مميزة وسعر منافس

أخبار التكنولوجيا|أسهم فيسبوك تتلقى ضربة قوية بعد وصف ترامب لها بـ “ العدو”.. مارك زوكربيرج يجدد انتقاده لـ أبل ونظارتها

أخبار التكنولوجيا| وزيرة التجارة الأمريكية: سنفعل كل ما يلزم لعدم وصول الصين إلى تقنياتنا المتطورة.. وإيلون ماسك يوجّه ضربة لـ ChatGPT

أخبار التكنولوجيا|مارك زوكربيرج يقترب من ثروة إيلون ماسك.. والذكاء الاصطناعي يسيطر على قطاع الأعمال في أوروبا

أخبار التكنولوجيا| بعد تراجعه للمركز الثالث.. إيلون ماسك يخسر 40 مليار دولار .. وجوجل تطرد موظفا اعترض كلمة خلال مؤتمر إسرائيلي تحت رعايتها

أخبار التكنولوجيا| تصريح غريب لـ ترامب يكشف عن عداوة قديمة مع تيك توك.. أرخص موبايل شاومي Redmi في مصر مش هتصدق سعره

أخبار التكنولوجيا| ترامب يدعم تيك توك ويصف فيسبوك بـ "العدو".. وتحذير من الاتحاد الأوروبي لشركة أبل

ترشيحاتنا

شقيقة سائق أوبر توجه رسالة لأسرة حبيبة الشماع بعد وفاتها .. فيديو

5 آلاف جنيه.. هدية عمرو الليثي لبائعة جرجير عمرها 75 عاما

هل صلاح جاهز لمواجهة مانشستر يونايتد.. يورجن كلوب يكشف عن التشكيل

استبعاد النجوم| نجم سيراميكا كليوباترا يزين قائمة الجزائر

الهلال أمام أهلي جدة.. مفاجأة غير متوقعة في ضحايا رامز جاب من الآخر

الحشاشين يتصدر الترند| المسلسل يكشف أخطر طائفة بالتاريخ.. تابعه لهذه الأسباب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 45| إطلالات أثارت الجدل لـ لقاء الخميسي

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

من غير حرمان.. طرق فعالة تجنب زيادة الوزن في رمضان

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ