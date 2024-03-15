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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

خلال 60 ثانية.. موبايل أندرويد يحطم الأرقام القياسية في المبيعات

Nothing Phone 2a
Nothing Phone 2a

طرحت شركة "نوثينج"، أحدث هواتفها تحت اسم Nothing Phone 2a، خلال الأسبوع الماضي، والذي أحدث تأثيرا كبيرا في سوق الهواتف الذكية، في اليوم الأول للمبيعات.

كشف الرئيس التنفيذي "كارل باي"، أن شركة "نوثينج" باعت 100 ألف وحدة، من هاتف Nothing Phone 2a، حيث تمكنت من بيع 60 ألف وحدة من الهاتف بعد ساعة واحدة فقط من عرضه للبيع يوم 12 مارس الماضي.

 

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بيع 60 ألف وحدة من Nothing Phone 2a خلال 60 دقيقة من إطلاقه

يرجع الاقبال الكبير على شراء Nothing Phone 2a، هي الميزات التي يقدمها هذا الهاتف متوسط ​​المدى كبديل أقل تكلفة لهاتف "نوثينج" السابق Phone 2، فهو يستعير بعض المواصفات الرئيسية من شقيقه الأغلى ثمنا.

وتشمل ميزات Nothing Phone 2a، شاشة كبيرة من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.7 بوصة، ونظام كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل، ويحتفظ الهاتف أيضا بتصميم Glyph المميز في الخلف.

Nothing Phone 2a

ويبرز التصميم كأحد نقاط البيع الرئيسية للهاتف المتوسط المدي، والذي يضم نظام كاميرا مزدوجة، داخل ملف NFC، تلتف اللوحة الخلفية للهاتف حول الحواف بزاوية 90 درجة، مما يجعل الجهاز أكثر مقاومة للسقوط، ويتوفر في لونين هما الأسود و الأبيض.

وتدعى الشركة أن معالج ميدياتك Dimensity 7200 Pro المخصص لهاتف Nothing Phone 2a، الذي تم تصنيعه بتقنية 4 نانومتر، يوفر كفاءة أكثر بنسبة 10٪.

ويمتاز هاتف Nothing Phone 2a، بشاشة AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بدقة FHD+ تبلغ1084 × 2412 بكسل، تمتاز بسطوع يصل إلى 1300 شمعة وبمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز.

Nothing Phone 2a

ويتمتع الهاتف بنظام كاميرا خلفي مزدوج بدقة 50 + 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويحزم هاتف Nothing Phone 2a، بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 وات.

ويعمل الهاتف بنظام Android 14 مع واجهة NothingOS 2.5، وقد وعدت الشركة بتوفير 3 سنوات من تحديثات أندوريد و4 سنوات من التحديثات الأمنية، وتزعم الشركة أن البطارية ستحتفظ بـ 90% من سعتها الأصلية بعد 100 دورة شحن، مما يصل إلى أكثر من 3 سنوات من الاستخدام اليومي.

ويتوفر هاتف Nothing Phone 2a، للبيع مقابل سعر حوالي 350 دولار (أي ما يعادل 16.728 جنيها مصريا)، للإصدار الأساسي.

Nothing Phone 2a
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