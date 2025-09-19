قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

الاطفال الثلاثة
الاطفال الثلاثة
همت الحسينى

أنهى شخص حياة ابنائه الثلاثه خنقا وقام بطعن زوجته الثانية بآلة حادة وذلك بسبب تعاطيه المواد المخدرة بإحدى المناطق بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

 تلقت مديرية امن الدقهليه اخطارل من شرطه النجده يفيد بقيام شخص يدعى عصام ا م  بالتخلص من ابنائه الثلاثه واصابه زوجته الثانيه باصابات متفرقه.

 انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة بشارع المدارس بنبروه  وتبين مصرع  كلا من
مريم 10اعوام ،  معاذ8 اعوام  و محمد 6اعوام واصابة زوجته الثانيه باصابات خطيرة.


وبالفحص والتحري تبين ان الاب يقوم بتعاطي المواد المخدره وان زوجته توفت منذ فتره وتركت له اولاده الثلاثة  وقام بالزواج من اخرى ولكنه اساء معاملتها ومعامله ابناءه الثلاثه وقام بخنقهم و اصاب زوجته.

تم نقل الزوجه الى مستشفى الطوارئ وجار تحرير المحضر اللازم.
 

الدقهلبة نبروه ضباط اسعاف

