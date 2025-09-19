6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

يعاني كثير من المستخدمين من بطء الإنترنت أو انقطاع إشارات الواي فاي داخل منازلهم، رغم اشتراكهم في باقات جيدة وسرعات مرتفعة، وهو ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء ضعف الشبكة.

وبحسب خبراء الاتصالات والتقارير التقنية العالمية، فإن المشكلة لا تكمن دائمًا في الخدمة أو مزود الإنترنت، وإنما في المكان الذي يوضع فيه جهاز الراوتر داخل المنزل، حيث إن اختياره بعناية يساهم في تحسين الأداء بشكل كبير.

تقرير يكشف سر ضعف الشبكة

صحيفة "إكسبريس" البريطانية نشرت تقريرًا مفصلًا حول أبرز الأخطاء التي يرتكبها المستخدمون عند وضع الراوتر داخل منازلهم، مؤكدة أن بعض المواقع قد تعيق انتشار الإشارة أو تقلل من فعاليتها بشكل ملحوظ، حتى وإن كانت الخدمة مستقرة.

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها

بحسب التقرير، هناك ستة مواقع شائعة داخل المنازل يجب الابتعاد عنها عند وضع جهاز الراوتر، وهي:

إطارات السرير المعدنية المتينة. التركيبات المعدنية والفولاذية مثل الأفران والعوارض المعدنية وتركيبات الإضاءة. الثلاجات وأفران الميكروويف. الخزائن والأرفف المعدنية. الأبواب والإطارات المعدنية. المرايا ذات المكونات المعدنية أو الفولاذية.

كيف يؤثر المعدن على إشارات الواي فاي؟

أوضح الخبراء أن المعدن يعد من أكثر المواد خطورة على قوة الشبكة، لأنه يعكس الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن جهاز الراوتر، مما يمنعها من الانتشار بحرية.

وبما أن معظم الأثاث والأجهزة المنزلية يحتوي على أجزاء معدنية، فإن وضع الجهاز بالقرب منها قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من قوة الإشارة.

مواد البناء أيضًا تسبب ضعف الإشارة

لا يقتصر الأمر على المعادن فقط، بل إن الجدران السميكة والخرسانة والبلاط السيراميك تشكل عائقًا كبيرًا أمام مرور الموجات اللاسلكية.

كما أن بعض الأجهزة الإلكترونية مثل الميكروويف ومكبرات الصوت تعمل على نفس التردد الذي يستخدمه الواي فاي، ما يجعلها تمتص جزءًا من الموجات وتؤدي إلى ضعف الاتصال.

المكان المثالي لوضع جهاز الراوتر

ينصح الخبراء بوضع الراوتر في منتصف الغرفة قدر الإمكان، وعلى ارتفاع مناسب بعيدًا عن الأرض والزوايا والجدران السميكة، لضمان توزيع الإشارة بشكل متساوٍ داخل المنزل.

كما يفضل عدم تغطية الجهاز أو وضعه داخل الخزائن المغلقة، لأن ذلك يقلل من قدرته على بث الموجات.

نصائح إضافية للحصول على إنترنت أسرع