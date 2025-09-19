قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
لا شبهة جنائية.. دفن جثمان ضحية حمام السباحة في الجيزة
مجدي عبد الغني: الأهلى لم يهنئنى بعيد ميلادي
3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت
التصريح بدفن جثمان جزار أنهى حياته داخل مول شهير بالجيزة
مندوب تركيا بمجلس الأمن: تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون دون حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع
السيطرة على حريق بجوار محطة القطار الكهربائى بطريق أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

جهاز الراوتر
جهاز الراوتر
عبد العزيز جمال

يعاني كثير من المستخدمين من بطء الإنترنت أو انقطاع إشارات الواي فاي داخل منازلهم، رغم اشتراكهم في باقات جيدة وسرعات مرتفعة، وهو ما يثير التساؤلات حول السبب الحقيقي وراء ضعف الشبكة. 

وبحسب خبراء الاتصالات والتقارير التقنية العالمية، فإن المشكلة لا تكمن دائمًا في الخدمة أو مزود الإنترنت، وإنما في المكان الذي يوضع فيه جهاز الراوتر داخل المنزل، حيث إن اختياره بعناية يساهم في تحسين الأداء بشكل كبير.

تقرير يكشف سر ضعف الشبكة

صحيفة "إكسبريس" البريطانية نشرت تقريرًا مفصلًا حول أبرز الأخطاء التي يرتكبها المستخدمون عند وضع الراوتر داخل منازلهم، مؤكدة أن بعض المواقع قد تعيق انتشار الإشارة أو تقلل من فعاليتها بشكل ملحوظ، حتى وإن كانت الخدمة مستقرة.

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها

بحسب التقرير، هناك ستة مواقع شائعة داخل المنازل يجب الابتعاد عنها عند وضع جهاز الراوتر، وهي:

  1. إطارات السرير المعدنية المتينة.
  2. التركيبات المعدنية والفولاذية مثل الأفران والعوارض المعدنية وتركيبات الإضاءة.
  3. الثلاجات وأفران الميكروويف.
  4. الخزائن والأرفف المعدنية.
  5. الأبواب والإطارات المعدنية.
  6. المرايا ذات المكونات المعدنية أو الفولاذية.

كيف يؤثر المعدن على إشارات الواي فاي؟

أوضح الخبراء أن المعدن يعد من أكثر المواد خطورة على قوة الشبكة، لأنه يعكس الموجات الكهرومغناطيسية الصادرة عن جهاز الراوتر، مما يمنعها من الانتشار بحرية. 

وبما أن معظم الأثاث والأجهزة المنزلية يحتوي على أجزاء معدنية، فإن وضع الجهاز بالقرب منها قد يؤدي إلى فقدان جزء كبير من قوة الإشارة.

مواد البناء أيضًا تسبب ضعف الإشارة

لا يقتصر الأمر على المعادن فقط، بل إن الجدران السميكة والخرسانة والبلاط السيراميك تشكل عائقًا كبيرًا أمام مرور الموجات اللاسلكية. 

كما أن بعض الأجهزة الإلكترونية مثل الميكروويف ومكبرات الصوت تعمل على نفس التردد الذي يستخدمه الواي فاي، ما يجعلها تمتص جزءًا من الموجات وتؤدي إلى ضعف الاتصال.

المكان المثالي لوضع جهاز الراوتر

ينصح الخبراء بوضع الراوتر في منتصف الغرفة قدر الإمكان، وعلى ارتفاع مناسب بعيدًا عن الأرض والزوايا والجدران السميكة، لضمان توزيع الإشارة بشكل متساوٍ داخل المنزل. 

كما يفضل عدم تغطية الجهاز أو وضعه داخل الخزائن المغلقة، لأن ذلك يقلل من قدرته على بث الموجات.

نصائح إضافية للحصول على إنترنت أسرع

  • وضع الراوتر في مكان مفتوح بعيدًا عن أي عوائق.
  • تحديث الجهاز بانتظام للتأكد من حصوله على آخر التحديثات الأمنية.
  • تغيير كلمة مرور الواي فاي لتجنب مشاركة السرعة مع أجهزة غير مرغوبة.
  • استخدام مقويات الشبكة أو أجهزة "Repeater" في المنازل الكبيرة.
الإنترنت بطء الإنترنت إشارات الواي فاي خبراء الاتصالات كيف يؤثر المعدن على إشارات الواي فاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

ترشيحاتنا

احمد بلال

أحمد بلال: جيلنا أفضل من الحالي.. ولاعبو الدوري يفتقدون الكواليتي

مجدي عبدالغني

مجدي عبدالغني يحكي مشواره مع الأهلي: حصلت على جورب هدية من مصطفى عبده

مجدي عبدالغنى

مجدي عبدالغني : لن أخوض انتخابات الأهلي أمام الخطيب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد