إبراهيم عبد الجواد: أزمة مالية غير مسبوقة تُهدد كيان الزمالك
ترامب ينعى الناشط تشارلي كيرك ويكشف تفاصيل مقتله في جامعة يوتا فالي
إخراج 5 أسر منه.. تصدعات في عقار بمنطقة السيدة زينب
البابا يختتم سلسلة حكايات الشجرة المغروسة بعظة عن كتاب التاريخ المقدس
أحمد مدكور يكشف تفاصيل ابتكاره علاجًا لمرض نادر في البلع واعتماده عالميًا
وزير الخارجية الإيراني: الكيان الصهيوني يسعى لتقسيم سوريا وإقامة إسرائيل الكبرى
تأهيل عالمي بتعاون فرنسي في مدرسة تكنولوجيا الطيران بـ"العربية للتصنيع".. تفاصيل
البابا تواضروس يشرح أهمية السنكسار والدفنار في حياة الكنيسة
متحدث الصحة: الولادة الطبيعية أكثر أمانًا للطفل والأم.. ونضع إجراءات لتقليل القيصرية
إنقاذ حياة طفل بعملية جراحية دقيقة في مجمع الأقصر الطبي.. اعرف القصة
ضياء رشوان: نتنياهو خلق وضعا ضده في المنطقة باستهداف قطر
ضياء رشوان: الأطراف الدولية تُقدّر أهمية الدور المصري في تسوية الملف النووي الإيراني
باقتك بتخلص بسرعة؟.. احمي شبكة الواي فاي من السرقة بهذه الطريقة

لو باقتك بتخلص بسرعة.. كيف تمنع جيرانك من سرقة الواي فاي؟
عبد العزيز جمال

أصبحت حماية شبكة الواي فاي المنزلية أمرًا لا غنى عنه، كثيرون يعانون من بطء الإنترنت أو نفاد الباقات سريعًا، وغالبًا ما يكون السبب هو تسلل جيران أو غرباء إلى الشبكة دون إذن، لذلك، نقدم لك خطوات عملية وسهلة لحماية شبكتك من أي اختراقات، بالإضافة إلى نصائح أمنية تحافظ على أمان أجهزتك أيضًا.

غيّر اسم الشبكة وكلمة المرور الافتراضية

  • أول خطوة لحماية شبكتك هي تغيير اسم الشبكة (SSID) وكلمة السر التي تأتي افتراضيًا مع الراوتر:
  • لا تترك اسم الشبكة كما هو مثل "TP-Link" أو "Huawei"، فهذه الأسماء تسهّل على المخترقين معرفة نوع الراوتر وطرق اختراقه.
  • اختر كلمة سر طويلة ومعقدة، تضم حروفًا كبيرة وصغيرة، أرقامًا، ورموزًا، حتى لا تُكتشف بسهولة.
كيف تمنع جيرانك من سرقة الواي فاي؟

أخفِ اسم الشبكة من البحث

  • ميزة "إخفاء SSID" تساعد على عدم ظهور اسم شبكتك للأجهزة المجاورة:
  • افتح متصفح الإنترنت وادخل إلى إعدادات الراوتر من خلال 192.168.1.1 أو 192.168.0.1.
  • سجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر (غالبًا "admin").
  • اذهب إلى قسم "Wireless Settings" ثم عطّل خيار "Enable SSID Broadcast".

بعد هذه الخطوة، ستحتاج إلى إدخال اسم الشبكة يدويًا في كل جهاز تريد توصيله بالشبكة.

فعّل التشفير القوي (WPA3 أو على الأقل WPA2)

تأكد من أن إعدادات الأمان في الراوتر مفعّلة على نظام تشفير حديث:

  • تجنب استخدام WEP لأنه قديم وسهل الاختراق.
  • يُفضل استخدام WPA3 إذا كان مدعومًا من جهاز الراوتر، وإن لم يكن فاختر WPA2.

راقب الأجهزة المتصلة بشبكتك

  • العديد من أجهزة الراوتر تسمح لك بمراقبة كل جهاز متصل بالشبكة:
  • ادخل إلى لوحة التحكم وابحث عن خيار "Connected Devices" أو "Device List".
  • افحص الأجهزة بعناية، وإذا وجدت جهازًا غير معروف، قم بحظره أو غيّر كلمة المرور فورًا.

حدّد عدد المتصلين وسرعتهم

  • يمكنك تقنين الاتصال بالشبكة والتحكم بسرعة الإنترنت باستخدام ميزات مدمجة في الراوتر:
  • استخدم خاصية "MAC Filtering" للسماح فقط لأجهزة معينة بالاتصال.
  • بعض الأجهزة تدعم خاصية "Bandwidth Control" لتحديد أقصى سرعة لكل مستخدم على الشبكة.

حدّث نظام الراوتر باستمرار

  • غالبًا ما تحتوي تحديثات النظام على إصلاحات أمنية مهمة:
  • زر موقع الشركة المصنعة لجهاز الراوتر، وابحث عن أحدث إصدار من البرامج الثابتة.
  • قم بتثبيت التحديثات بانتظام لتجنب الثغرات الأمنية.

نصائح سريعة لتعزيز الحماية

  • لا تعطِ كلمة السر لأي شخص غير موثوق.
  • تجنب استخدام كلمات مرور مثل اسمك أو رقم هاتفك.
  • فعّل خاصية "Guest Network" للضيوف، بكلمة مرور مؤقتة منفصلة عن شبكتك الرئيسية.
  • يُفضل إيقاف تشغيل الشبكة إذا كنت خارج المنزل لفترة طويلة.
  • عطل خاصية "Remote Management" (الإدارة عن بعد) من إعدادات الراوتر.

احرص على الموقع المناسب للراوتر

  • ضع جهاز الراوتر في وسط المنزل لتقوية التغطية داخليًا والحد من تسرب الإشارة خارج المنزل.
  • تجنب وضع الراوتر بالقرب من النوافذ حتى لا تنتقل الإشارة إلى الخارج بسهولة.

ممارسات أمان للأجهزة المتصلة بشبكتك

  • حد من استخدام حساب "المسؤول" على الأجهزة.
  • استخدم أنظمة تشغيل وبرامج محدثة دائمًا.
  • ثبت برامج مكافحة الفيروسات الشاملة وتأكد من تحديثها باستمرار.
  • فعّل التشفير الكامل للقرص الصلب على الحواسيب المحمولة.
  • لا تقم بتنزيل تطبيقات أو برامج إلا من مصادر موثوقة.
  • امسح التطبيقات غير المستخدمة بانتظام.
  • لا تفتح روابط مشبوهة أو من مصادر غير معروفة.
  • فعّل كلمات مرور قوية على الهواتف وأجهزة الكمبيوتر.
  • قم بإيقاف تشغيل أو تعطيل مايكروسوفت أوفيس إذا لم تكن بحاجة له.

للمستخدمين المتقدمين: راقب نشاط الراوتر

يمكنك تمكين خيار "Logging" على الراوتر لمتابعة النشاط وتحليل أي سلوك غريب قد يدل على اختراق.

