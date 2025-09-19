محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت

أكد الإعلامي محمود سعد أن الجدل الدائر حول لقب «صوت مصر» بين الفنانتين أنغام وشيرين عبدالوهاب لا يستحق كل هذا الاهتمام، واصفًا إياه بـ"الهراء" الذي سرعان ما يزول مع مرور الوقت.

وأوضح سعد، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، أنه يكن احترامًا كبيرًا لكلتا الفنانتين، قائلاً: «أنا بحب أنغام جدًا جدًا، وهي مطربة مفيش زيها في الشغل والعطاء، وكمان شيرين صوتها جميل جدًا».

وأضاف: «أنغام صديقة غالية بالنسبة لي، تابعتها منذ بداياتها، وظل بيننا ود ومحبة، وخلال فترات سفرها الصعبة كنت أنقل للجمهور ما يحدث من معلومات دقيقة سواء منها مباشرة أو من خلال مديرة أعمالها، ودون أي هدف بحثًا عن التريند».