وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت

محمود سعد
محمود سعد
منار نور

أكد الإعلامي محمود سعد أن الجدل الدائر حول لقب «صوت مصر» بين الفنانتين أنغام وشيرين عبدالوهاب لا يستحق كل هذا الاهتمام، واصفًا إياه بـ"الهراء" الذي سرعان ما يزول مع مرور الوقت.

وأوضح سعد، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، أنه يكن احترامًا كبيرًا لكلتا الفنانتين، قائلاً: «أنا بحب أنغام جدًا جدًا، وهي مطربة مفيش زيها في الشغل والعطاء، وكمان شيرين صوتها جميل جدًا».

وأضاف: «أنغام صديقة غالية بالنسبة لي، تابعتها منذ بداياتها، وظل بيننا ود ومحبة، وخلال فترات سفرها الصعبة كنت أنقل للجمهور ما يحدث من معلومات دقيقة سواء منها مباشرة أو من خلال مديرة أعمالها، ودون أي هدف بحثًا عن التريند».

انغام شيرين محمود سعد

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

وزير خارجية تركيا

وزير خارجية تركيا: الرئيس السيسي يسعى لتحقيق الأفضل لمصر تكنولوجيًا واقتصاديًا.. وسياسات إسرائيل التوسعية الخطر الأكبر على سوريا

أبطال فيلم درويش

دينا عيب إحنا في برنامج.. وصلة هزار في لعبة تمثيل لأبطال درويش مع منى الشاذلي

وزير خارجية تركيا

وزير خارجية تركيا: سياسات إسرائيل التوسعية هي الخطر الأكبر على سوريا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد