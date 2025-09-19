قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
فن وثقافة

صفاء أبو السعود تدعم فلسطين في حفل ملتقى أولادنا

الفنانة صفاء أبو السعود
الفنانة صفاء أبو السعود
أوركيد سامي

رصدت عدسة صدي البلد صورا للفنانة صفاء أبو السعود في العرض الغنائي لملتقى أولادنا، وشهد بهجة ورقص وتفاعل على أغنية دنيا احلى، من ذوي الهمم. 

حرصت صفاء ابو السعود علي دعم فلسطين و تقديم العرض الفلسطيني خلال الحفل. 

حرص على الحضور العديد من الفنانين و الشخصيات العامة رانيا فريد شوقي ، ميدو عادل ، بطلة فيلم سنو وايت مريم ، مينا أبو الدهب ، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو ، وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي ،   وزيرة التضامن الدكتورة مايا مرسي ، حمزة العيلي

يذكر أن مؤسسة "أولادنا" لفنون ذوي الهمم، برئاسة سهير عبد القادر، أعلنت تفاصيل الدورة التاسعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي الهمم، التي تحمل شعار "لونها بالفرحة"، والتي تقام في الفترة من 18 إلى 25 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وأضافت أن الملتقى وصل إلى مرحلة النجاح وحقق أحلام أولادنا وضيوفهم من مختلف دول العالم، نتيجة رعاية واهتمام الدولة المصرية العظيمة، إضافة إلى التعاون المثمر مع الشركاء، خاصة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وقطاعات الوزارة المختلفة، وعلى رأسها دار الأوبرا المصرية وصندوق التنمية الثقافية ومركز الهناجر للفنون، جنبًا إلى جنب مع كل الوزارات الراعية: التضامن الاجتماعي، الشباب والرياضة، السياحة والآثار، هيئة تنشيط السياحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعاون الدولي، الداخلية والخارجية، قطاع الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، المجلس القومي للمرأة للأمومة والطفولة، وفريق عمل المؤسسة

كما تم الإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة من ملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي الهمم، والتي تكرم 8 شخصيات لعبت دورًا هامًا في دعم أصحاب الهمم، وهم: محمد صبحي عن تقديمه أدوارًا للنماذج من ذوي الهمم، وأعماله التي تهدف إلى تنمية المجتمع، مجدي كامل ومها أحمد عن تجربتهما كنماذج من أولياء أمور ذوي الهمم.

