مانشستر سيتي يحتفل بفوزه على أنغام أغنية "سوري" للنجمة لطيفة

نشر الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي مقطعًا من أغنية "سوري" للنجمة التونسية لطيفة، مرفقًا بمشاهد من مباراته أمام غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، والتي انتهت بفوز السيتي بثلاثة أهداف دون رد.

المقطع الذي لاقى رواجًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أثار موجة من التعليقات الساخرة من النتيجة من جهة، ومرحّبة من جهة أخرى بخطوة النادي الإنجليزي في استخدام أغنية عربية ضمن محتواه الرسمي.

الأغنية من كلمات مصطفى حدوته وألحان كولبكس، وطرحتها لطيفة ضمن ألبومها الأخير "قلبي ارتاح"، الذي يضم 14 أغنية متنوعة وحقق نجاحًا لافتًا، متصدرًا قوائم الاستماع والتريند على عدة منصات موسيقية.

واعتبر كثيرون هذا الظهور مفاجأة خاصة للنجمة لطيفة، التي تحصد أصداءً جماهيرية كبيرة على ألبومها الجديد، في حين اعتبر عشاق كرة القدم أن استخدام "سوري" أضاف لمسة طريفة للاحتفال بالفوز الكبير في "ديربي مانشستر".