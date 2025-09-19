أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شهد أقل سعر دولار اليوم؛ استقرار أمام الجنيه وذلك في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 19-9-2025.

وكان البنك المركزي المصري قد اصدر قرارا بتعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم الجمعة وحتي مساء غدا السبت بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي.

آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم

وجاء آخر تحديث لأقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع .

سعر أدني دولار اليوم

تضمن أدنى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم في بنك كريدي أجريكول.

استمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 19-9-2025 على مستوي السوق الرسمية.

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه ثباتا؛ في آخر تداول له مساء أمس الخميس داخل البنوك وحتي صباح اليوم.

 شهد سعر الدولار مقابل الجنيه ارتفاعا جديدا في ختام تعاملات اليوم الخميس الموافق 18-9-2025 على مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

وأظهر سعر الدولار أمام الجنيه زيادة بلغت 9 قروش في المتوسط منذ تداولات الثلاثاء الماضي وحتي ختام تعاملات اليوم الخميس في البنوك

وعلي مدار الأيام القلائل تذبذب سعر الدولار في البنوك أمام الجنيه ليهوي منذ ختام الأسبوع الماضي مقدار 30 قرشا في المتوسط.

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 48.14 جنيه للشراء و 48.24 جنيه للبيع

سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.03 جنيه للشراء و 48.13 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو  48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في بنوك " ميد بنك، التعمير والاسكان، المصري الخليجي"

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.07 جنيه للشراء و 48.17 جنيه للبيع في بنوك سايب، الكويت الوطني، بيت التمويل الكويتي"

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع في بنكي العربي الافريقي الدولي و التنية الصناعية.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.12 جنيه للشراء و 48.22 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول، المصري لتنمية الصادرات.

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو48.13 جنيه للشراء و 48.23 جنيه للبيع في بنوك "نكست، مصرف أبوظبي الإسلامي،HSBC، البركة".

بلغ متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك أمام الجنيه نحو 48.14 جنيه للشرء و 48.24 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، أبوظبي التجاري،التجاري الدولي CIB،الإسكندرية،المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، فيصل الاسلامي، قناة السويس،.

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.15 جنيه للشراء و 48.25 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

يوجه البنك المركزي المصري؛ كافة البنوك العاملة داخل السوق المصرية البالغ عددها 36 بنكًا حكوميًا وخاصًا نحو العمل على تشجيع الشركات الناشئة ورواد الأعمال بإعتباره أحد توجهات القيادة السياسية نحو نشر ثقافة العمل الحر لتمكين الشباب وإدماجهم داخل الاقتصاد القومي واتساقا مع الإجراءات المتعلقة بنشر الاستفادة من كافة البرامج الرقمية المتطورة.

تساعد هذه الإجراءات على ميكنة كافة المعاملات المالية والمصرفية وهو ما يحصر كافة التعاملات داخل القنوات الشرعية وهو ما يساعد صناع القرار على اتخاذ كافة الآليات لدعم وتمكين الفئات المشمولة بالرعاية و تسريع وتيرة الانتقال لمجتمع رقمي لا نقدي وإدماج المواطنين مع اجراءات التنمية وهو ما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

واعلن أحد البنوك العربية التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي؛ عن اطلاق مجموعة من المبادرات والبرامج لدعم رواد الأعمال ونشر الوعي المصرفي والتثقيف المالي بتوجيه من البنك المركزي المصري؛ من بينها ورشة تدريبية بعنوان "قادة المستقبل المالي – ابدأ بذكاء، وتعامل مصرفيًا بذكاء"، بالتعاون المنصات التدريبية المتخصصة لتمكين الشباب.

استهدف البرنامج فئات الشباب من عمر 15 حتي 18 عام للتعريف بمفهوم الشمول المالي و المنتجات البنكية و أنواع الحسابات وبطاقات الدفع الإلكتروني؛ ليتم ختام البرنامج التدريبي بفتح حسابات مصرفية للمشاركين.

