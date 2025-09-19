قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
لا شبهة جنائية.. دفن جثمان ضحية حمام السباحة في الجيزة
مجدي عبد الغني: الأهلى لم يهنئنى بعيد ميلادي
3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت
التصريح بدفن جثمان جزار أنهى حياته داخل مول شهير بالجيزة
مندوب تركيا بمجلس الأمن: تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون دون حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع
السيطرة على حريق بجوار محطة القطار الكهربائى بطريق أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مندوب تركيا بمجلس الأمن: تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون دون حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع

مجلس الأمن
مجلس الأمن
أخبار العالم

خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة تحت عنوان "الوضع في الشرق الأوسط"، أكد مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة، أحمد يلدز، أن تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون ممكنًا من دون تأسيس حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع يمثل جميع السوريين.

وشدد يلدز على أن الجهود المبذولة يجب أن تكون مستمرة ومتواصلة من أجل الوصول إلى سلام حقيقي يقوم على احترام وحدة وسيادة الأراضي السورية، معتبرًا أن سوريا المستقرة ذات السيادة الكاملة ستكون ركيزة أساسية في تعزيز الأمن الإقليمي ومنع المخاطر التي تهدد المنطقة برمتها.

وفي هذا السياق، رحّب الدبلوماسي التركي بما عُرف بـ "خارطة الطريق الخاصة بالسويداء" التي طُرحت مؤخرًا بمبادرة مشتركة من سوريا والأردن والولايات المتحدة، معتبرًا أنها تمثل فرصة لبناء توافقات جديدة تعزز مسار التسوية السياسية وتعيد الثقة بين الأطراف. 

كما جدد التأكيد على أن تركيا ستدعم كل المبادرات التي من شأنها أن ترسخ الأمن والاستقرار لصالح جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء.

وفي لهجة نقدية، وجّه يلدز انتقادات حادة للسياسات الإسرائيلية في سوريا، معتبرًا أنها سياسات عدوانية ساهمت في تعميق أزمات البلاد وزعزعة استقرارها، ودعا إسرائيل إلى مراجعة مقارباتها الأمنية والإقرار بأن استقرار سوريا يخدم مصالح جميع الأطراف في المنطقة.

كما توقف المندوب التركي عند مسألة مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية نجحت خلال الأشهر التسعة الأخيرة في تعزيز قدراتها بشكل ملحوظ ضد تنظيم داعش، وهو ما انعكس على تراجع نشاط التنظيم في عدة مناطق. لكنه في المقابل، لفت الانتباه إلى المفاوضات القائمة بين دمشق وتنظيم "قسد"، متهماً الأخير بمواصلة المماطلة والافتقار إلى الجدية في التعامل مع مستقبل موحد لسوريا. وأكد أن الاتفاق المبدئي بين الطرفين لم يُترجم إلى خطوات عملية بعد، داعيًا إلى ممارسة المزيد من الضغوط على "قسد" من أجل الانخراط بواقعية في مسار الحل السياسي.

واختتم يلدز مداخلته بالتأكيد على أن إبقاء سوريا على الطريق الصحيح نحو الاستقرار يمثل مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي، محذرًا في الوقت ذاته من أي أفكار أو مبادرات قد تفتح الباب أمام تقسيم البلاد أو إضعاف وحدتها الوطنية، واصفًا مثل هذه التوجهات بأنها "غير مقبولة على الإطلاق".

وبذلك، جاءت مداخلة المندوب التركي بمثابة رسالة مزدوجة: الأولى موجهة إلى القوى الدولية بضرورة دعم وحدة سوريا وعدم السماح بتمزيقها، والثانية إلى الأطراف الإقليمية – وفي مقدمتها إسرائيل و"قسد" – بأن أي مسار يقوّض استقرار سوريا سيواجه برفض صريح من أنقرة.

مجلس الأمن تركيا سوريا حكومة مركزية دمشق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

ترشيحاتنا

مجلس النواب

البكالوريا والثانوية.. آراء متباينة في البرلمان بعد مزاعم توجيهات المدارس

مجلس النواب

بديل الحبس.. اعرف ضوابط المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

الدعم النقدي

في حال التوقف.. إجراءات التظلم وآليات استئناف صرف الدعم النقدي

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد