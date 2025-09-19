قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير قطاع الأعمال: ننفذ استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الشركات التابعة
شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل
3 مناطق .. خطة أمنية بين سوريا وإسرائيل تعيد تقسيم الجنوب
5 أمور أعطاها الله لسيدنا النبي لم يعطها لأحد من قبله.. فما هي؟
أقل سعر دولار اليوم 19-9-2025
محمود سعد: لقب صوت مصر هيصة تختفي مع الوقت
بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس
مجلس الأمن الدولي يفشل في إصدار قرار بشأن غزة بعد معارضة أمريكية
هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق
الأقصر تبهر العالم.. ملك إسبانيا وزوجته يوثقّان زيارتهما بسيلفي تاريخي| صور
ماكرون: تفعيل آلية الزناد ضد إيران قرار لا رجعة فيه
وزير الخارجية التركي: تجاوزنا توترات الماضي مع مصر.. والعتاب وُلد من المحبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بـ مجلس الأمن.. واشنطن: الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حماس

مجلس الأمن
مجلس الأمن
القسم الخارجي

شدّدت الولايات المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي مساء الخميس، على أن الحل الوحيد لإنهاء الحرب في غزة يبدأ بـ"استسلام حركة حماس وإطلاق سراح جميع الرهائن فورًا"، مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحاصرين.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن، مورغان أورطاغوس، إن "حماس تتحمل المسؤولية المباشرة عن استمرار المأساة الإنسانية في غزة"، مشيرة إلى أن أي حديث عن وقف شامل لإطلاق النار يجب أن يقترن بإنهاء ما وصفته بـ"الإرهاب الموجه ضد إسرائيل".

وأضافت: "لا يمكن المساواة بين إسرائيل، الدولة العضو في الأمم المتحدة، وبين حركة مسلحة تستخدم المدنيين دروعًا بشرية".

وأكدت أورطاغوس أن واشنطن تدعم بقوة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين في القطاع، لكنها شددت على أن ذلك يجب أن يتم "بطريقة آمنة وشفافة لا تسمح لحماس بالاستفادة منها أو تحويلها لأغراض عسكرية".

 وأوضحت أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها في المنطقة لإيجاد آليات ميدانية تضمن دخول المساعدات مباشرة إلى المدنيين.

وخلال الجلسة، فشل مجلس الأمن مجددًا في تمرير مشروع قرار لوقف الحرب، بعدما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسودة نص قدّمه عدد من الأعضاء غير الدائمين، ينص على وقف فوري لإطلاق النار وتأمين وصول المساعدات الإنسانية من دون شروط مسبقة.

وصوّت لصالح القرار 14 عضوًا، بينما وقفت واشنطن وحدها في وجه تمريره.

الفشل الأخير يعكس بوضوح الانقسام العميق بين الموقف الأميركي والمطالب الدولية المتزايدة بوقف القتال. 

ففي حين ترى غالبية الدول الأعضاء أن الأولوية يجب أن تُمنح للحماية الفورية للمدنيين في غزة، تؤكد الولايات المتحدة أن "الخطوة الأولى لأي تهدئة" تتمثل في استسلام حماس وإطلاق جميع الرهائن الإسرائيليين.

في المقابل، انتقدت عدة دول، بينها روسيا والصين، الموقف الأميركي واعتبرته "عرقلة متكررة" لجهود وقف التصعيد.

 كما أعرب مندوبون آخرون عن قلقهم من أن استمرار الفيتو الأمريكي يضعف مصداقية مجلس الأمن ويقوض دوره كمنصة لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وبينما تتواصل المداولات في أروقة الأمم المتحدة، يبقى الوضع الإنساني في غزة مأساويًا، حيث تشير تقارير المنظمات الدولية إلى تفاقم النقص الحاد في الغذاء والدواء والوقود، وسط استمرار العمليات العسكرية. 

ويرى مراقبون أن غياب توافق دولي داخل مجلس الأمن يترك المدنيين في مواجهة مفتوحة مع تداعيات حرب تتسع دائرتها يومًا بعد يوم.

الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي حركة حماس الحرب في غزة مورغان أورطاغوس الولايات المتحدة مجلس الأمن إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

ترشيحاتنا

وزير خارجية تركيا

وزير خارجية تركيا: الرئيس السيسي يسعى لتحقيق الأفضل لمصر تكنولوجيًا واقتصاديًا.. وسياسات إسرائيل التوسعية الخطر الأكبر على سوريا

أبطال فيلم درويش

دينا عيب إحنا في برنامج.. وصلة هزار في لعبة تمثيل لأبطال درويش مع منى الشاذلي

وزير خارجية تركيا

وزير خارجية تركيا: سياسات إسرائيل التوسعية هي الخطر الأكبر على سوريا

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد