الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أنغام تحيي حفلا غنائيا في باريس.. 2 نوفمبر

بوستر حفل أنغام
بوستر حفل أنغام

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفل غنائي لها في قصر مؤتمرات باريس، وذلك يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن سلسلة حفلاتها في أوروبا. 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل أنغام، في باريس عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، بداية من مساء غدا الجمعة 19 سبتمبر. 

عودة أنغام

أكدت الفنانة أنغام -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام- على موعد حفلها الغنائي الأول بعد التعافي من الوعكة الصحية، والمرتقب في لندن، يوم 23 سبتمبر المقبل. 

وشاركت أنغام، بيان الشركة المنظمة لحفلها في لندن، وجاء فيه: «تفخر لايف نيشن والفنانة أنغام بالإعلان عن عودة النجمة الكبيرة إلى المسرح بواحدة من أروع الحفلات المنتظرة، على خشبة الصرحالعريق رويال ألبرت هول في لندن، وذلك يوم 23 سبتمبر.. هذا الحفل الاستثنائي يجسد العودة القوية لأنغام بعد رحلتها العلاجية الصعبة، لتكون ليلة مليئة بالموسيقى والمشاعر والفرحتسجل في ذاكرة محبيها إلى الأبد.. وتتوجه أنغام بدعوة صادقة ومفعمة بالحب إلى جميع عشاقها ومحبي الفن للانضمام إليها في هذه الأمسية التي تعود فيها إلى الأضواء أقوى من أي وقت مضى». 

أغاني أنغام

في بداية شهر يناير، طرحت الفنانة أنغام أحدث أغانيها بعنوان “تيجي نسيب” على جميع المنصات الموسيقية.

أغنية “تيجي نسيب" لـ أنغام، من كلمات أكرم حسني، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع وميكس حسن الشافعي وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

ونشر الفنان أكرم حسنى مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” يكشف فيه عن برومو أغنية “تيجى نسيب” للمطربة أنغام. 

وتعاونت أنغام في ألبومها "تيجي نسيب" مع الفنان أكرم حسني الذي ألف كلمات أغنيتي "تيجي نسيب" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع حسن الشافعي، و"خليك معاها" من ألحان إيهاب عبد الواحد ومن توزيع نادر حمدي، في حين تعاونت مع الشاعر أمير طعيمة في الألبوم بـ 4 أغنيات، وهي: "بنعمل حاجات"، "هقولك إيه"، "مكانش وقته"، و"بقالك قلب". 

وضم الألبوم 12 أغنية هي: وبقالك قلب، هو أنت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان بريء، القلوب أسرار، مكانش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب. 

أنغام الفنانة أنغام باريس أغاني أنغام حفل أنغام

