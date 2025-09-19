قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طبقا للقانون
صلاح حسب الله: 65% من النواب الحاليين خارج برلمان 2025
بعلامة مميزة يعرف سيدنا النبي بها أمته يوم القيامة.. فما هي؟
سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025
لا شبهة جنائية.. دفن جثمان ضحية حمام السباحة في الجيزة
مجدي عبد الغني: الأهلى لم يهنئنى بعيد ميلادي
3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم
6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت
التصريح بدفن جثمان جزار أنهى حياته داخل مول شهير بالجيزة
مندوب تركيا بمجلس الأمن: تحقيق وحدة سوريا واستقرارها لن يكون دون حكومة مركزية قوية وجيش وطني جامع
السيطرة على حريق بجوار محطة القطار الكهربائى بطريق أسوان القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات ، مُحذرة من حدوث اضطراب بحري بالبحر المتوسط عند السواحل الممتدة من السلوم غربا إلى الإسكندرية شرقا، وارتفاع الموج من مترين و نصف إلى 4 أمتار.

بينما أشارت خرائط الطقس إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

الطقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب في أوله معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

رصدت خرائط الطقس اليوم تكون السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، حيث ينتج عنها سقوط بعض الرذاذ غير المؤثر. وتتوافر فرص سقوط الأمطار على (العلمين- مطروح- الإسكندرية)، وقد تكون متوسطة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد، ما يساعد على تحسن حالة الطقس خاصة خلال ساعات الليل.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد، العلمين- الإسكندرية، مطروح) وارتفاع الأمواج 4 أمتار فوق سطح البحر.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر
المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 23
6 أكتوبر 34 23
بنها 32 22
دمنهور 31 22
وادي النطرون 33 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 32 22
الزقازيق 33 23
شبين الكوم 32 22
طنطا 32 23
دمياط 30 24
بورسعيد 30 25
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 23
العريش 31 20
رفح 31 20
رأس سدر 33 23
نخل 32 14
كاترين 29 14
الطور 33 24
طابا 32 20
شرم الشيخ 35 27
الإسكندرية 30 22
العلمين 28 22
مطروح 28 22
السلوم 30 23
سيوة 33 20
رأس غارب 35 25
الغردقة 36 26
سفاجا 37 25
مرسى علم 36 26
شلاتين 36 27
حلايب 34 29
أبو رماد 35 26
رأس حدربة 34 28
الفيوم 34 22
بني سويف 34 21
المنيا 36 21
أسيوط 35 20
سوهاج 37 23
قنا 39 24
الأقصر 40 24
أسوان 40 25
الوادي الجديد 38 22
أبو سمبل 40 26

الأرصاد حالة الطقس القاهرة والمحافظات اضطراب البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مرتبات

من الحكومة للموظفين.. بشرى خلال أيام

سعر الذهب

سعر الذهب مساء اليوم الخميس 18-9-2025.. عيار 21 بكام حاليا؟

المتهمون

مؤبد وغرامة بالملايين.. مصير صادم للمتهمين بسرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدًا

تحذير عاجل من ظاهرة جوية في 7 محافظات غدا

الإيجار القديم

لغير الملتزمين.. إجراءات صارمة ضد الممتنعين عن تطبيق زيادة الإيجار القديم

ترشيحاتنا

احمد بلال

أحمد بلال: جيلنا أفضل من الحالي.. ولاعبو الدوري يفتقدون الكواليتي

مجدي عبدالغني

مجدي عبدالغني يحكي مشواره مع الأهلي: حصلت على جورب هدية من مصطفى عبده

مجدي عبدالغنى

مجدي عبدالغني : لن أخوض انتخابات الأهلي أمام الخطيب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد