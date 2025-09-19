3 ظواهر جوية .. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

كشفت الأرصاد الجوية عن حالة الطقس فى القاهرة والمحافظات ، مُحذرة من حدوث اضطراب بحري بالبحر المتوسط عند السواحل الممتدة من السلوم غربا إلى الإسكندرية شرقا، وارتفاع الموج من مترين و نصف إلى 4 أمتار.

بينما أشارت خرائط الطقس إلى تكوّن شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى شمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.

الطقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مائل للحرارة رطب في أوله معتدل في آخره على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة

رصدت خرائط الطقس اليوم تكون السحب المنخفضة على القاهرة الكبرى وشمال البلاد، حيث ينتج عنها سقوط بعض الرذاذ غير المؤثر. وتتوافر فرص سقوط الأمطار على (العلمين- مطروح- الإسكندرية)، وقد تكون متوسطة على فترات متقطعة.

ومن المتوقع نشاط الرياح على معظم أنحاء البلاد، ما يساعد على تحسن حالة الطقس خاصة خلال ساعات الليل.

وحذرت الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- بورسعيد، العلمين- الإسكندرية، مطروح) وارتفاع الأمواج 4 أمتار فوق سطح البحر.

بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 34 23

بنها 32 22

دمنهور 31 22

وادي النطرون 33 23

كفر الشيخ 32 23

المنصورة 32 22

الزقازيق 33 23

شبين الكوم 32 22

طنطا 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 30 25

الإسماعيلية 35 22

السويس 34 23

العريش 31 20

رفح 31 20

رأس سدر 33 23

نخل 32 14

كاترين 29 14

الطور 33 24

طابا 32 20

شرم الشيخ 35 27

الإسكندرية 30 22

العلمين 28 22

مطروح 28 22

السلوم 30 23

سيوة 33 20

رأس غارب 35 25

الغردقة 36 26

سفاجا 37 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 27

حلايب 34 29

أبو رماد 35 26

رأس حدربة 34 28

الفيوم 34 22

بني سويف 34 21

المنيا 36 21

أسيوط 35 20

سوهاج 37 23

قنا 39 24

الأقصر 40 24

أسوان 40 25

الوادي الجديد 38 22

أبو سمبل 40 26