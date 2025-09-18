25 سبتمبر محاكمة متهمين بالتعدي على المحامية همت الأزهري

حددت المحكمة المختصة جلسة 25 سبتمبر الجاري كأولى جلسات محاكمة اثنين من المتهمين بالتعدي وسرقة المحامية همت الأزهري بالمقطم بعدما أحالتهم النيابة المختصة للمحاكمة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو يظهر فيه تعدي أحد الأشخاص على المحامية، ما أثار استياء الجمهور، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها، حيث تمكنت من ضبط شخصين متهمين في الواقعة بمنطقة السيدة زينب، وجار ضبط باقي المتهمين.

وكشفت المحامية همت الأزهري، عن تعرضها لواقعة اعتداء وصفته بالبلطجة في منطقة المقطم بالقاهرة، مؤكدة أن مجموعة مكونة من 17 شخصًا، يقودهم طليقها، اعتدوا عليها، بجانب اقتحام وسرقة شقتها ومكتبها، والاستيلاء على محتويات شخصية وأموال ومصوغات ذهبية تقدر بملايين الجنيهات.

وقالت همت الأزهري، إنها حصلت العام الماضي على حكم غيابي بالسجن لمدة عامين بسبب مشكلة حدثت لها، لاتهامها بالتحريض على الواقعة نفسها، قبل أن يتم التحقيق من جديد في الواقعة.

وأوضحت أن أجهزة الأمن باشرت فحص الفيديوهات التي توثق الهجوم، ما أسفر عن ضبط عدد من المتهمين باستثناء ثلاث سيدات ظهرن في مقاطع مصورة، مضيفة أن الاعتداء تضمن اقتحام شقتها وسرقة خزنات تحتوي على مبلغ مالي، إضافة إلى مصوغات ذهبية، وأوراق رسمية، ومقتنيات شخصية.

وأكدت أن الواقعة شملت أيضًا التعدي الجسدي عليها في الشارع، حيث ألقت إحدى السيدات زجاجات وأحجار عليها أثناء محاولتها استرداد ممتلكاتها التي كانت تُنقل في سيارة أمام محلات تملك جزءًا منها، مشيرة إلى أن جهات التحقيق أصدرت قرارات بمعاينة شقتها إلا أنها حتى الآن لم تتمكن من دخول منزلها أو مكتبها، قائلة: أنا مش عارفة أخش شقتي ولا مكتبي.. وكل لما بروح ألاقي بلطجية قدام العمارة بيرموا عليّ زجاج وطوب.