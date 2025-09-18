قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
تركيا: التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والسعودية متواصل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

25 سبتمبر محاكمة متهمين بالتعدي على المحامية همت الأزهري

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

حددت المحكمة المختصة جلسة 25 سبتمبر الجاري كأولى جلسات محاكمة اثنين من المتهمين بالتعدي وسرقة المحامية همت الأزهري بالمقطم بعدما أحالتهم النيابة المختصة للمحاكمة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو يظهر فيه تعدي أحد الأشخاص على المحامية، ما أثار استياء الجمهور، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها، حيث تمكنت من ضبط شخصين متهمين في الواقعة بمنطقة السيدة زينب، وجار ضبط باقي المتهمين.

وكشفت المحامية همت الأزهري، عن تعرضها لواقعة اعتداء وصفته بالبلطجة في منطقة المقطم بالقاهرة، مؤكدة أن مجموعة مكونة من 17 شخصًا، يقودهم طليقها، اعتدوا عليها، بجانب اقتحام وسرقة شقتها ومكتبها، والاستيلاء على محتويات شخصية وأموال ومصوغات ذهبية تقدر بملايين الجنيهات.

وقالت همت الأزهري، إنها حصلت العام الماضي على حكم غيابي بالسجن لمدة عامين بسبب مشكلة حدثت لها، لاتهامها بالتحريض على الواقعة نفسها، قبل أن يتم التحقيق من جديد في الواقعة.

وأوضحت أن أجهزة الأمن باشرت فحص الفيديوهات التي توثق الهجوم، ما أسفر عن ضبط عدد من المتهمين باستثناء ثلاث سيدات ظهرن في مقاطع مصورة، مضيفة أن الاعتداء تضمن اقتحام شقتها وسرقة خزنات تحتوي على مبلغ مالي، إضافة إلى مصوغات ذهبية، وأوراق رسمية، ومقتنيات شخصية.

وأكدت أن الواقعة شملت أيضًا التعدي الجسدي عليها في الشارع، حيث ألقت إحدى السيدات زجاجات وأحجار عليها أثناء محاولتها استرداد ممتلكاتها التي كانت تُنقل في سيارة أمام محلات تملك جزءًا منها، مشيرة إلى أن جهات التحقيق أصدرت قرارات بمعاينة شقتها إلا أنها حتى الآن لم تتمكن من دخول منزلها أو مكتبها، قائلة: أنا مش عارفة أخش شقتي ولا مكتبي.. وكل لما بروح ألاقي بلطجية قدام العمارة بيرموا عليّ زجاج وطوب.

المحامية همت الأزهري المقطم البلطجة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

ترشيحاتنا

رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي يستقبل وكيل الأزهر ووفد الأزهر المشارك في قمة زعماء الأديان بكازاخستان

وكيل الأزهر يؤكد: قمة قادة الأديان منصة لتعزيز الحوار والتآخي بين الشعوب

بيع الآثار

ما حكم بيع الآثار التى وجدتها في منزلي؟.. أمين الفتوى يجيب

النبي محمد صلى الله عليه وسلم

"المحافظة على النفس".. الجامع الأزهر يواصل أمسياته الدينية احتفاءً بالمولد النبوي الشريف

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

عادة شائعة تهدد صحتك دون أن تدري.. احذرها

أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر
أضرار قضم الأظافر

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

فيديو

إيناس الدغيدى

عريسها فاجئ الجميع.. ​إيناس الدغيدي تتزوج للمرة الثانية بعمر السبعين

تامر حسنى

أثرت فيا وبكتني.. تامر حسني يوجه رسالة مؤثرة لدنيا فؤاد ويُفاجئ الجميع

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد