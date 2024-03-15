سيف زاهر ضيف أسما إبراهيم في حلقة جديدة من حبر سري

يحل الإعلامي سيف زاهر، ضيفا على الإعلامية أسما إبراهيم، في حلقة جديدة من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس.



ويتحدث زاهر خلال الحلقة عن رأيه في الهجوم الذي تعرض له كابتن حازم إمام، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا، كما يكشف موقف من التعاقد مع المدربين الأجانب برواتب تصل لأضعاف رواتب المدربين المصريين.



ويرد لأول مرة على الاتهامات التي توجه إلى اتحاد الكرة بشأن إدارته لحساب "شلة معينة".



ويكشف زاهر رأيه في إعلان كابتن أحمد شوبير عن تعاقد الأهلي مع محمد أبو جبل حارس منتخب مصر خلال تواجده داخل معسكر المنتخب ببطولة أمم أفريقيا.



برنامج حبر سري يذاع يوميا على قناة القاهرة والناس في تمام الساعة السادسة مساء، من تقديم الإعلامية أسما إبراهيم.