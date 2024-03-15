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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

حبيبه الشماع
حبيبه الشماع

وجهت زوجة سائق أوبر، المتهم بقتل حبيبة الشماع، رسالة إلى عائلة الراحلة، قائلة في تسجيل صوتي لـ«صدى البلد»: «ربنا يرحمها يا رب ويوسع مدخلها.. موتها أثر فينا.. ربنا يغفر لها يا رب ويعفو عنها».

وفاة حبيبة الشماع 

 

وتوفيت حبيبة الشماع، بالأمس؛ نتيجة مضاعفات من حادث محاولة خطفها على يد سائق أوبر.

وكشف التقرير الطبي عن حالة حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها بأن المجني عليها وصلت المستشفى في حالة مَرضية شديدة وكانت تعاني اضطرابات في درجة الوعي؛ عقب قيامها بالقفز من سيارة المتهم.

وبإجراء الفحوصات الطبية والأشعات المقطعية على المخ؛ تبين للأطباء وجود نزيف على المخ، ليتم بعد ذلك نقلها إلى أحد المستشفيات بناء على رغبة أسرتها.

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ملابسات محاولة خطف حبيبة الشماع 

وكانت النيابة العامة تسلمت تفريغا لـ كاميرات المراقبة المتواجدة في طريق السويس مكان حادث ارتكاب سائق أوبر لجريمته محاولة خطف حبيبة الشماع فتاة الشروق، وذلك بعد أن أمرت بتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث.

 

أوبر حبيبة الشماع حبيبة الشماع اوبر وفاة حبيبة الشماع فتاة الشروق

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