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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رقم تاريخي للمدرب أنشيلوتي مع ريال مدريد.. وتعليق قوي عن مستوى الفريق

ريال مدريد
ريال مدريد

يتصدر ريال مدريد بطولة الدوري الاسباني بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه، وأكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق أن الميرينجي في أفضل حالاته.

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ويحل الريال ضيفاً على أوساسونا، مساء السبت، ويعلم أن الفوز سيجعل الفريق يبتعد بصدارة «الدوري» بفارق 10 نقاط كاملة أمام جيرونا الذي يواجه خيتافي، في وقت لاحق من اليوم نفسه.

وقال أنشيلوتي، الذي يخوض المباراة رقم 900 له في الدوريات الأوروبية الكبرى، في المؤتمر الصحفي للمباراة: «إنها مباراة مهمة للغاية تتطلب منا بذل أقصى ما عندنا، خصوصاً أننا سندخل في فترة التوقف الدولي».

وأضاف: «نريد أن نُنهي هذا الجزء من الموسم بقوة. قمنا بعمل جيد للغاية حتى الآن، ونحن نتوجه لفترة التوقف الدولي، ونحن في وضع جيد».

وأردف: «أنا شخص متفائل تماماً، ونحن في أفضل حالاتنا، نتصدر الدوري الإسباني بفارق جيد من النقاط، ونوجد في دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، واقترب إدير ميليتاو وتيو كورتوا من العودة للمشاركة مع الفريق».

وتابع: «هذا لا يعني أنه لا يمكننا التراجع، وهو ما قد يحدث». وأكمل: «يجب أن نكون متحمسين بشأن المباريات المقبلة. حالياً، ينبغي أن نكون سعداء، راضين، ومتعطشين للدخول في مبارياتنا المقبلة»

ريال مدريد

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