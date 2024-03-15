«قومي المرأة» يواصل توزيع وجبات الإفطار في قرى حياة كريمة بكفر الشيخ

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، تنفيذ مبادرة «مطبخ المصرية»، وذلك بإجمالي إنتاج 500 وجبة إفطار رمضان؛ لتوزيعها في قرية كفر العرب بمركز دسوق، التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمحافظة، وكذلك عشوائيات مدينة كفر الشيخ.

يأتي هذا في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع المجلس بكفر الشيخ.

وشارك في أعمال تنفيذ الطبخ، الدكتورة جاكلين بشرى، وعفاف الجمل، عضوتي المجلس، والمحاسبة شاهدنا كمال.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، إن «مطبخ المصرية» ينفذه المجلس القومي للمرأة في جميع محافظات الجمهورية، ويقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد كمخرجات هذا التدريب.

وتابعت، وتلقت السيدات المشاركات فيه تدريبًا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة؛ للتعرف علي طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء.

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