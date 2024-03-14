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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكشف على 1153 حالة ضمن قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ.. صور

قافلة طبية
قافلة طبية

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية الأكثر احتياجًا، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري والأسنان والتمريض.

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ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع مراكز محافظة كفر الشيخ بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالاً كبيرًا من الأهالي وتم إجراء الكشف الطبي على 1153 حالة من أبناء قرية دمرو والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، مع صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

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