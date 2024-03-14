جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يقرر غلق عدة محال ومعارض لمخالفة القانون

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفرالشيخ، للاطلاع على سير العمل بالمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك فى إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت الجولة، تفقد محافظ كفر الشيخ، "شارع الخليفة المأمون، وشارع النبوى المهندس، وشارع حافظ بدوى، وشارع صلاح سالم، وشارع الجمهورية، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو، وشارع البحر، وشارع الإستاد"، فضلًا عن تفقد منطقة الأوقاف، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال التطوير بكورنيش ميت يزيد.

كما تابع كافة أعمال التطوير الجارية فى تلك الشوارع، ووجه بسرعة الإنتهاء منها، كما قرر غلق عدد من المحال والمعارض لمخالفة القانون، وذلك لعدم التزامها بقواعد السلامة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية ومتابعة سير العمل بشكل يومى، مؤكدًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمحافظة، مؤكدًا أنه لن يتهاون مع أى شخص يتسبب فى إعاقة عمل خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.