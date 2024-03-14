إغلاق مستشفيين غير مرخصين في كفر الشيخ .. لهذه الأسباب

قرَّر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إغلاق مستشفيين غير مرخصين بعاصمة المحافظة، بناءً على تقرير إدارة العلاج الحر خلال حملة قامت بها على المنشآت الطبية بالمحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، والدكتورة أميرة عبدالسلام، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية.



قال محافظ كفرالشيخ، إن الحملات الرقابية والتفتيشية مستمرة على المنشآت والعيادات الطبية، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين فى إطار قانونى، لحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، وللتأكد من التزام المنشآت الطبية بالاشتراطات الصحية والقوانين المعمول بها، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة بالقطاع الصحى.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية استمرار الحملات على المنشآت الطبية للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة المهنة، داعياً المواطنين إلى عدم التعامل مع المنشآت الطبية غير المرخصة، والإبلاغ عن أى مخالفات.