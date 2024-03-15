كفر الشيخ .. التحالف الوطني ينظم أكبر مسابقة للقرآن الكريم |تفاصيل

أعلنت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، تنظيم أكبر مسابقة لحفظ القرآن الكريم بالمحافظة في 3 مستويات مختلفة.

تنطلق فعاليات هذه المسابقة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 19 مارس، علي أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم الأربعاء الموافق 20 مارس.

وذكرت أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة كفر الشيخ، أن المسابقة تجرى في 3 مستويات؛ حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ نصف القرآن الكريم، وحفظ ربع القرآن.

وللاشتراك في هذه المسابقة التسجيل عبر النموذج المخصص لذلك ..

https://forms.gle/tPpFvwUpDx5ZkJ45A