كفر الشيخ.. تحرير 15 محضرًا تموينيًا لأصحاب المحال التجارية والمخابز بقلين

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قيلن، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق، تضمنت، 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر ذبـ.ـخ خارج السلخانة، ومحضرين لحوم مكشوفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

وتأتى هذه الحملات التموينية فى إطار حرص محافظة كفر الشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة العالية، وتمثل هذه المخالفات تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين، مما يستدعى تكثيف الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، ويشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.