عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تحرير 15 محضرًا تموينيًا لأصحاب المحال التجارية والمخابز بقلين

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة قيلن، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين.

محافظ كفر الشيخ يتابع مراكز الفنون والإبداع لذوي الهمم

محافظ كفر الشيخ: بدء رصف طريق أبو بدوي - عزبة نيل

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق، تضمنت، 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، و6 محاضر عدم وجود شهادة صحية، ومحضر ذبـ.ـخ خارج السلخانة، ومحضرين لحوم مكشوفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفر الشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، للاطمئنان على جودة رغيف الخبز والوزن من حيث الجودة والصلاحية، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توفير وإتاحة السلع وضبط الأسعار وإعلانها للمواطنين.

وتأتى هذه الحملات التموينية فى إطار حرص محافظة كفر الشيخ على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة العالية، وتمثل هذه المخالفات تهديدًا لصحة وسلامة المواطنين، مما يستدعى تكثيف الرقابة على الأسواق وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، ويشجع المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

إدارة الطب البيطرى أصحاب المحال التجارية التموين وجهاز حماية المستهلك الحملات التموينية الجودة العالية الرقابة على الاسواق الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسجيل من غرفة الـ VAR| هل تعاد مباراة الأهلي و "البنك"؟! ..تفاصيل

الفراخ البيضاء تنخفض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

أقل من 2500 جنيه|الذهب يتراجع مجددا بقوة.. وهذا ثمن عيار21 خامس يوم رمضان

لحظة انهيار والد حبيبة الشماع ضحية سائق أوبر خلال رؤية جثمانها.. فيديو

50 مليون يورو وبمساعدة محمد صلاح.. ليفربول يقترب من ضم نجم منتخب مصر

بيان عاجل من حماس ردا علي الدكتور أحمد الطيب وتوجه طلبا عاجلا للأزهر

جملة من 3 كلمات.. ماذا قالت حبيبة الشماع فتاة الشروق قبل وفاتها؟

اطمئنوا.. السيسي يعلن أخبارا سارة للمصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية

موضوعات متعلقة

شقيق أحمد رفعت: لا تنسوا أخي من صالح الدعاء

محافظ كفر الشيخ يتابع مراكز الفنون والإبداع لذوي الهمم

الكشف على 1153 حالة ضمن قافلة حياة كريمة بكفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: بدء رصف طريق أبو بدوي - عزبة نيل

جولة مفاجئة.. محافظ كفر الشيخ يقرر غلق عدة محال ومعارض لمخالفة القانون

إغلاق مستشفيين غير مرخصين في كفر الشيخ .. لهذه الأسباب

الأورمان تمول 70 مشروعاً صغيراً للأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

الأورمان تمول 70 مشروعا للأسر الأولى بالرعاية بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لك في رمضان؟..خطيب المسجد الحرام: 3 أمور أبرزها سمو الروح

أسعار الذهب خامس يوم رمضان 2024

أنشيلوتي: علينا الفوز على مانشستر سيتي للتتويج بدوري أبطال أوروبا

لماذا سميت سورة الأعراف هكذا .. ومن هم المذكورون بها

لماذا صيام رمضان فرض؟ خطيب المسجد النبوي: سر بين العبد وربه

رونالدو على رأس قائمة البرتغال في التوقف الدولي لمبارتي سلوفينيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة وغير تقليدية.. طريقة عمل فطائر الدجاج والمشروم

من غير حرمان.. طرق فعالة تجنب زيادة الوزن في رمضان

مواعيد عرض الحلقة الخامسة من مسلسل "إمبراطورية ميم"

بإطلالة غير متوقعة| بشرى تثير الجدل بهذه الملابس

فيديو

سمية الخشاب: مسلسل بـ 100 راجل عودة بعد فترة من عدم التركيز

فتحي عبد الوهاب: سعيد بالمشاركة فى مسلسل المداح 4 .. فيديو

ادعوا له يقوم بالسلامة.. المستشفى تكشف إمكانية عودة أحمد رفعت للملاعب

عاجل .. وفاة حبيبة الشماع وصدمة في التقرير الطبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ