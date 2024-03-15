محافظ كفر الشيخ يتابع مراكز الفنون والإبداع لذوي الهمم

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ مراكز الفنون والإبداع، بمراكز شباب، «قبريط، وكفر الشيخ»، لتنظيم تدريبات خاصة لتنمية المهارات الإبداعية، لتنمية قدرات الأطفال من ذوي الهمم، لاحتواء طاقاتهم، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، يقدم برنامج خاص، لتنمية المهارات الفنية، إلى جانب البرامج الرياضية التي تصمم خصيصًا؛ ليتناسب مع قدراتهم البدنية، لتحقيق الأهداف المرجوة، إضافة الأنشطة الترفيهية على هامش التدريب، لمساعدة ذوي الهمم على تطوير قدراتهم، وتشجيعهم على تحدي الإعاقة وتفريغ الشحنة الانفعالية.

من جانبة أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ يستقبل أن مراكز الفنون والإبداع، تقدم خدماتها بالمجان بمراكز شباب «سيدي سالم، وكفر الشيخ، وقبريط»، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، والدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب القادرون باختلاف.