الطفولة والأمومة: ندعو المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي وقائع تهدد سلامة الأطفال

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية، وذلك تقديرًا لجهودهم المكثفة واستجابتهم السريعة في التعامل مع واقعة اختطاف طفلة رضيعة من إحدى المستشفيات.

وأسفرت تلك الجهود عن سرعة ضبط المتهمة وإعادة الطفلة إلى أسرتها سالمة، في واقعة تعكس كفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية وقدرتها على التعامل الحاسم مع الجرائم التي تمس أمن وسلامة الأطفال.

ويؤكد المجلس أن هذا التحرك السريع يجسد حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق الطفل وصون كرامته، كما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار.

ويجدد المجلس القومي للطفولة والأمومة التزامه الكامل بمواصلة جهوده في حماية الأطفال من كافة أشكال الخطر، كما يدعو المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي وقائع تهدد سلامة الأطفال، من خلال التواصل مع الإدارة العامة لنجدة الطفل عبر الخط الساخن (16000)، أو من خلال خدمة الواتس آب على الرقم 01102121600 .