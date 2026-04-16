الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جامعة عين شمس تكشف حقيقة تخلص طالب بكلية الهندسة من حياته

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
حسام الفقي

تؤكد جامعة عين شمس متابعتها لما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من مزاعم غير صحيحة بشأن واقعة منسوبة لأحد طلاب كلية الهندسة، والتي ادّعت تعرضه لضغوط مالية أدت إلى التخلص من حياته.

وتشدد الجامعة على أن هذه الادعاءات عارية تمامًا من الصحة، ولا تمت للواقع بأي صلة، حيث لم تشهد الجامعة أو كلية الهندسة وقوع مثل هذه الحادثة.

وفي إطار حرص الجامعة على الشفافية وتوضيح الحقائق، تبين أن مصدر هذه الشائعات شخص لا يحمل صفة طالب حالي، وهو أحد خريجي كلية الهندسة ، حيث التحق بالدراسة منذ سنوات سابقة وتخرج في عام 2023، ولا توجد له أي علاقة حالية بالجامعة أو أوضاع طلابها.

وتوضح الجامعة أن ما صدر عنه يأتي في سياق نشر معلومات غير دقيقة وسلوكيات غير منضبطة، ولا يمكن بأي حال اعتباره تعبيرًا عن واقع الأوضاع داخل الجامعة.

وتؤكد جامعة عين شمس أن دعم الطلاب يمثل أولوية قصوى، حيث توفر منظومة متكاملة للرعاية الاجتماعية، تشمل الإعفاءات من المصروفات الدراسية، ونظم السداد المرنة، والدعم الكامل للطلاب غير القادرين، بما يضمن عدم تعثر أي طالب بسبب ظروف مادية.

وتعرب الجامعة عن أسفها لانتشار مثل هذه الشائعات التي تفتقر إلى الدقة والمصداقية، لما تسببه من بلبلة وإثارة غير مبررة للرأي العام.

وتهيب الجامعة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء أخبار غير موثقة.

كما تؤكد الجامعة احتفاظها بكامل حقها القانوني في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مروجي هذه الأخبار الكاذبة.

