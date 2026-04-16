قمة محللي الأمن 2026 تعزز البحث السيبراني وتدفع التنافس التقني عالمياً

تشهد فعاليات الأمن السيبراني استعدادات مكثفة لانعقاد قمة محللي الأمن لعام 2026، مع فتح باب تقديم الأوراق البحثية واستمرار التحضيرات لإحدى أبرز المنصات الدولية المتخصصة في تحليل التهديدات الرقمية .

تستهدف القمة جمع نخبة من الخبراء والباحثين لمناقشة التطورات المتسارعة في مجالات الهجمات السيبرانية، بما يشمل التهديدات المتقدمة، وأمن البنية التحتية، وثغرات سلاسل الإمداد، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز منظومات الحماية الرقمية. كما تركز على تبادل الخبرات العملية واستعراض أحدث الأبحاث المرتبطة بالتحديات الواقعية في هذا القطاع الحيوي.

وتتضمن الفعاليات عودة مسابقة تقنية تنافسية عالمية، تتيح للمشاركين اختبار مهاراتهم في بيئة تحاكي سيناريوهات حقيقية، وسط مشاركة واسعة من فرق دولية، ما يعكس تنامي الاهتمام ببناء كوادر مؤهلة قادرة على مواجهة المخاطر الرقمية المتزايدة.

وتعكس القمة توجهًا متصاعدًا نحو دعم الابتكار وتعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن السيبراني، مع إتاحة فرص للباحثين لعرض أعمالهم والانخراط في نقاشات متخصصة تسهم في تطوير آليات التصدي للهجمات المستقبلية.

وتأتي هذه الجهود في سياق تنظيمي تقوده شركة كاسبرسكي العالمية ، ضمن دورها في دعم البحث والتطوير وتعزيز أمن الفضاء الرقمي على المستوى العالمي.