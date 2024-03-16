أخبار الفن| التفاصيل الكاملة لـ حريق أستوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم ..إنتصار تتحدث عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..
إنتصار: ردود الأفعال حول أعلى نسبة مشاهدة فاجأتني.. ويناقش قضية تهم الناس
أكدت الفنانة إنتصار انها لم تتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها “ أعلي نسبة مشاهدة ” ، والذى يتم عرضه فى الماراثون الرمضاني .
وقالت إنتصار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : لم أكن أتوقع هذا النجاح الضخم لمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة ” ، بل إن ردود الأفعال بداية من طرح البرومو فاجأتني.
أشغال شقة الحلقة 7 .. هشام ماجد يستعين بـ انعام سالوسة
طرحت منصة شاهد vip الحلقة السابعة من مسلسل “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد، قبل عرضها على شاشات التليفزيون.
وحملت الحلقة السابعة من مسلسل “ أشغال شقة ” ، العديد من الأحداث ، ومنها استعانة حمدي “ هام ماجد ” وزوجته ياسمين “ أسماء جلال ” بعاملة فى المنزل جديدة ، وهي الفنانة “ انعام سالوسة ” ، والتى تسببت فى افساد عزومة بسبب طهيها كبده فاسدة .
التفاصيل الكاملة لـ حريق أستديو الأهرام ..خمسة أيام متبقية للانتهاء من تصوير مسلسل المعلم
علم صدي البلد من مصادره الخاصة أن فريق عمل مسلسل المعلم ، كان قد انتهى من التصوير داخل أستوديو الأهرام ، قبل إندلاع الحريق بما يقرب من 4 ساعات .
وكشف المصدر أن كل فريق عمل مسلسل “ المعلم ” بخير ، حيث إنهم كانوا قد أنهوا ساعات تصويرهم المقررة فى هذا اليوم قبل إندلاع الحريق .
حريق ضخم في استديو الأهرام .. وتوقف تصوير مسلسل المعلم
نشب منذ قليل حريقا ضخما داخل ستديو الأهرام ، والذي يجري بداخله تصوير مسلسل “ المعلم ” ، من بطولة الفنان مصطفي شعبان .
وتتواجد حالياً قوات الأمن والمطافئ داخل ستديو الاهرام للسيطرة على الحريق .
ربنا بعتهولي من السماء .. كريم عبد العزيز يتحدث عن بيتر ميمي والحشاشين
كشف الفنان كريم عبد العزيز عن رأيه فى المخرج بيتر ميمي بعد تعاونهما معًا فى عدد من الاعمال الفنية كان اخرها مسلسل الحشاشين .
وقال كريم عبد العزيز : بيتر ميمي مخرج مؤهوب وكبير جدًا ، فهو يشعر بالعاملين معه فى موقع التصوير من أصغرهم الى أكبرهم ، فهو عاشق للسينما الفن .
عصام عمر يلبي دعوة شخص على الفطار في رمضان
فى لفتة إنسانية ، لبي الفنان الشاب عصام عمر دعوة أحد المعجبين به على الإفطار ، وذلك يوم الجمعة القادمة .
ونشر الشاب الذى قام عصام عمر بتلبية دعوته على الإفطار منشورا على موقع فيسبوك قائلًا : في بيتنا نجم يوم الجمعة الجاية عصام عمر عندنا في البيت شكراً يا أصيل على تلبية الدعوة على الفطار مع اسرتي البسيطة وربنا هتنورنا ده احلى رقاق وبط و عرقسوس وتمر هندي يستاهلوا بقك.