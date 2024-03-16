عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| التفاصيل الكاملة لـ حريق أستوديو الأهرام ومصير مسلسل المعلم ..إنتصار تتحدث عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

إنتصار: ردود الأفعال حول أعلى نسبة مشاهدة فاجأتني.. ويناقش قضية تهم الناس

أكدت الفنانة إنتصار انها لم تتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققه مسلسلها “ أعلي نسبة مشاهدة ” ، والذى يتم عرضه فى الماراثون الرمضاني .

وقالت إنتصار فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد : لم أكن أتوقع هذا النجاح الضخم لمسلسل “أعلى نسبة مشاهدة ” ، بل إن ردود الأفعال بداية من طرح البرومو فاجأتني.

 

أشغال شقة الحلقة 7 .. هشام ماجد يستعين بـ انعام سالوسة

طرحت منصة شاهد vip الحلقة السابعة من مسلسل “أشغال شقة” بطولة هشام ماجد، قبل عرضها على شاشات التليفزيون.

وحملت الحلقة السابعة من مسلسل “ أشغال شقة ” ، العديد من الأحداث ، ومنها استعانة حمدي “ هام ماجد ” وزوجته ياسمين “ أسماء جلال ” بعاملة فى المنزل جديدة ، وهي الفنانة “ انعام سالوسة ” ، والتى تسببت فى افساد عزومة بسبب طهيها كبده فاسدة . 

 

التفاصيل الكاملة لـ حريق أستديو الأهرام ..خمسة أيام متبقية للانتهاء من تصوير مسلسل المعلم

علم صدي البلد من مصادره الخاصة أن فريق عمل مسلسل المعلم ، كان قد انتهى من التصوير داخل أستوديو الأهرام ، قبل إندلاع الحريق بما يقرب من 4 ساعات . 

وكشف المصدر أن كل فريق عمل مسلسل “ المعلم ” بخير ، حيث إنهم كانوا قد أنهوا ساعات تصويرهم المقررة فى هذا اليوم قبل إندلاع الحريق . 

 

حريق ضخم في استديو الأهرام .. وتوقف تصوير مسلسل المعلم

نشب منذ قليل  حريقا ضخما داخل ستديو الأهرام ، والذي يجري بداخله تصوير مسلسل “ المعلم ” ، من بطولة الفنان مصطفي شعبان .

وتتواجد حالياً قوات الأمن والمطافئ داخل ستديو الاهرام للسيطرة على الحريق .

 

ربنا بعتهولي من السماء .. كريم عبد العزيز يتحدث عن بيتر ميمي والحشاشين

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن رأيه فى المخرج بيتر ميمي بعد تعاونهما معًا فى عدد من الاعمال الفنية كان اخرها مسلسل الحشاشين .

وقال كريم عبد العزيز : بيتر ميمي مخرج مؤهوب وكبير جدًا ، فهو يشعر بالعاملين معه فى موقع التصوير من أصغرهم الى أكبرهم ، فهو عاشق للسينما الفن .

 

عصام عمر يلبي دعوة شخص على الفطار في رمضان

فى لفتة إنسانية ، لبي الفنان الشاب عصام عمر دعوة أحد المعجبين به على الإفطار ، وذلك يوم الجمعة القادمة .

ونشر الشاب الذى قام عصام عمر بتلبية دعوته على الإفطار منشورا على موقع فيسبوك قائلًا : في بيتنا نجم يوم الجمعة الجاية عصام عمر عندنا في البيت شكراً يا أصيل على تلبية الدعوة على الفطار مع اسرتي البسيطة وربنا هتنورنا ده احلى رقاق وبط و عرقسوس وتمر هندي يستاهلوا بقك.

 

أعلى نسبة مشاهدة الفنان كريم عبد العزيز الفنان مصطفى شعبان الفنان الشاب عصام عمر المخرج بيتر ميمي كريم عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح يرسل طائرة خاصة لنقل أحمد رفعت للعلاج في إنجلترا

نزل 1000 جنيه| الذهب يتراجع بقوة.. وهذا ثمن عيار21 سادس يوم رمضان

رسالة مؤثرة من زوجة سائق أوبر بعد وفاة حبيبة الشماع.. فيديو

لوكيشن المعلم.. شهود عيان يفجرون مفاجأة عن حريق استوديو الأهرام

جحيم في العمرانية.. صرخات إستغاثة من عقار مجاور لموقع حريق استوديو الأهرام.. فيديو

زادت 10 أضعاف.. قفزة في تحويلات المصريين بالخارج ومفاجأة حول مستقبل الجنيه

رسميا الآن| الجنيه مستمر في رحلة الصعود أمام الدولار.. وتوقعات بالتراجع لـ40

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

ترشيحاتنا

دعاء السبت الأول في رمضان 2024.. 11 كلمة تكتب لك أرزاقا لم تتوقعها

تصرف عاجل بالزمالك بعد تراجع الأداء والنتائج

شقق وفلل وفلوس بالجملة..أسرار ساخنة تكشفها محاكمة فساد وزارة الري..بعد قليل

البلطي بـ 73 جنيهًا.. أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 16 مارس 2024

طفرة جديدة في عالم الزراعة.. اكتشاف جديد ينعش سوق الدواجن في مصر

إتيكيت تعامل الابن مع والده من وحي مسلسل إمبراطورية ميم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل توجد علاقة بين الفستان الأحمر والجريمة؟.. أخصائي صحة نفسية يجيب

زواج القاصرات انتهاك لحقوق الإنسان.. أخصائي صحة نفسية يوضح أضراره

أقوى مجموعة كلاسيكية.. شيخ قطري يمتلك سيارات من القرن الـ19|صور

أرخص سيارة موديل 2024 من جيتور.. بالأسعار والمواصفات

فيديو

العلاقة المباحة قبل الزواج.. فتاوى علي جمعة تثير جدلا

مفاجأة بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو.. اعرف الزيادة كام

نوة العوة تقترب.. ماذا سيحدث في الإسكندرية؟

صعيدي من التجمع..محمد القس يروي كواليس دوره في مسلسل بـ 100 راجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: إمساكية رمضان

مني أحمد

منى أحمد تكتب: رمضان النسخة المصري

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. شهر الهداية والتآخي والتقرب إلى الله

اﻟﻤﺰﻳﺪ